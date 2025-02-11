Загрязнение воздуха приводит к основным формам рака легких

Агентство по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения показал, что в 2022 году в Великобритании 515 мужчин и 590 женщин, подвергшихся воздействию токсичного воздуха, заболели аденокарциномой — наиболее распространенным из четырех основных подтипов рака легких. Об этом пишет The Guardian.
В Великобритании количество случаев аденокарциномы, связанных с загрязнением воздуха твердыми частицами, также было выше, чем в США и Канаде, и в четыре раза выше, чем в Финляндии, где был самый низкий показатель в Северной Европе.
Эксперты в области здравоохранения, благотворительные организации по борьбе с раком и защитники окружающей среды заявили, что результаты исследования в Великобритании «ужасают» и должны послужить «тревожным сигналом» для министров.
По словам экспертов, ученые всегда знали, что загрязнение воздуха приводит к раку легких, но не догадывались, что последствия могут быть настолько серьезными. Конечно, основной причиной заболевания является табак, оно может поразить любого, включая тех, кто никогда не курил.
По словам экспертов, правительство Великобритании не предпринимает решительных действий для повышения качества воздуха. Так, например, на прошлой неделе власти согласовали строительство дополнительной взлетно-посадочной полосы в Хитроу, что, несомненно, увеличит загрязнение воздуха. Это все вместо того, чтобы установить более строгие цели по защите людей от вреда, который им наносит токсичная окружающая среда.
Правительство заявило, что намерено очистить воздух в Великобритании, чтобы сделать его безопасным для дыхания всех жителей страны. «Именно поэтому мы разрабатываем всеобъемлющую и амбициозную стратегию по улучшению качества воздуха и запустили ускоренную проверку плана по улучшению окружающей среды, чтобы убедиться, что он соответствует целям по улучшению качества воздуха, установленным законом», — добавили власти.
Ранее ученые установили, что загрязнение воздуха способствует повреждению печени.