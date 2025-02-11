Загрязнение воздуха приводит к основным формам рака легких

По словам экспертов, ученые всегда знали, что загрязнение воздуха приводит к раку легких, но не догадывались, что последствия могут быть настолько серьезными. Конечно, основной причиной заболевания является табак, оно может поразить любого, включая тех, кто никогда не курил.