Заговорили о воскрешении: британские учёные оспорили необратимость смерти

Доцент напомнил и о методе дефибрилляции, который стал популярен только в середине XX века и является сейчас самым популярным способом вернуть человека к жизни, несмотря на очень скромную вероятность успеха — около 10%. По мнению Парнии, при более развитых технологиях в будущем можно будет «оживлять» людей даже спустя несколько дней после смерти, а основным определяющим успех фактором будет их общее состояние организма — у молодых и здоровых людей шансы будут выше.