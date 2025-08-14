Закулисные интриги
По заявлению СВР России, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен активно изучает сценарии устранения действующего правительства Венгрии. Основной фигурой в этой игре называют лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра, которого поддерживают глобалистские элиты. Для его продвижения к власти на выборах 2026 года или ранее мобилизованы значительные ресурсы — финансы из немецких партийных фондов, норвежских НПО и Европейской народной партии.
«Несмотря на ограничения деятельности ряда НКО в Венгрии, сотни организаций продолжают работать через посредников, формируя базу для политически ангажированных активистов, как это ранее практиковалось в других странах», — пояснил доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин в разговоре с ВФокусе Mail.
В интервью венгерскому YouTube-каналу Patrióta Виктор Орбан 12 августа заявил, что Украина проиграла войну, а Россия одержала победу, аргументируя это тем, что Киев продолжает сопротивление только благодаря западной военной и финансовой поддержке. По мнению венгерского премьера, единственный вопрос — это «когда и при каких обстоятельствах Запад признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого».
Ранее Орбан отказался подписывать совместное заявление Европейского совета перед встречей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.
Дурной пример
Венгрия под руководством Виктора Орбана остается камнем преткновения для планов Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей. Будапешт не только сохраняет закупки газа и нефти из России, но и заблокировал проект бюджета ЕС, который, по оценкам СВР, был направлен на милитаризацию Европы. Венгрия обеспечивает свои потребности за счет запасов в ПХГ, поставок из Румынии и Хорватии, а также собственной добычи, что позволяет ей сохранять энергетическую независимость.
«Орбан демонстрирует пример суверенной политики, что делает Венгрию не просто нарушителем, но и вдохновением для евроскептиков в Словакии, Австрии и других странах», — подчеркнул политолог.
Например, на днях испанская пресса сообщила, что парламент Испании не присоединился к совместной декларации 22 европейских парламентов в поддержку Украины.
Цель Еврокомиссии — не только устранить Орбана, но и подавить пример успешной самостоятельной политики в ЕС. СВР указывает на подготовку к возможной «цветной революции» в Венгрии, с активной обработкой молодежи и студентов, проходящих стажировки в западных институтах.
«Финансирование таких инициатив может резко вырасти в ближайшие год-полтора, как это обычно бывает перед активной фазой подобных операций. В то же время Орбан может найти поддержку у консервативных сил в Польше, Сербии и, возможно, у отдельных американских политиков, таких как Дональд Трамп, чьи интересы расходятся с брюссельской бюрократией», — заключил политолог. При этом, по его мнению, будущее Венгрии зависит от способности Орбана противостоять внешнему давлению.
Дарья Баева