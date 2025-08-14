Заговор против Будапешта: планы ЕС по смене власти в Венгрии

Венгрия под руководством Виктора Орбана остается камнем преткновения для планов Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей. Будапешт не только сохраняет закупки газа и нефти из России, но и заблокировал проект бюджета ЕС, который, по оценкам СВР, был направлен на милитаризацию Европы. Венгрия обеспечивает свои потребности за счет запасов в ПХГ, поставок из Румынии и Хорватии, а также собственной добычи, что позволяет ей сохранять энергетическую независимость.