Загодя. Врач объяснила, как избежать обострения болезней желудка весной

При появлении этих симптомов важно обратиться к гастроэнтерологу для детальной диагностики и назначения лечения. Если пациент имеет хроническое заболевание ЖКТ, подтвержденное врачом, не стоит ждать обострения. Чтобы не допустить ухудшения состояния, важно весной планово посетить гастроэнтеролога для коррекции терапии. Это необходимо даже при отсутствии жалоб. Ведь многие болезни желудочно-кишечного тракта протекают со схожей симптоматикой. Для подтверждения диагноза проводятся дополнительные исследования, такие как эндоскопический осмотр и биопсия слизистой оболочки желудка.