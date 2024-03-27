Загодя. Врач объяснила, как избежать обострения болезней желудка весной

Большинство людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, с наступлением весны отмечают ухудшение своего состояния. В межсезонье часто обостряются хронический гастрит, панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
Почему и можно ли избежать обострения?
Aif.ru рассказала врач — гастроэнтеролог федерального Научно- клинического центра ФМБА России, кандидат медицинских наук Ольга Чернова.
Весна — переходный период, когда меняется погода и режим дня. Резкие перепады температур, ночные морозы и дневное потепление приводят к смене атмосферного давления. Это значительно ослабляет защитные силы организма.
К тому же в это время организм находится не в лучшем состоянии. После длинной зимы истощается резервный запас витаминов B и C, а также микроэлементов, необходимых для обновления клеток слизистой желудка. Иммунитету сложнее противостоять патогенным микроорганизмам, вызывающим воспалительные процессы. Сезонные простудные заболевания еще больше ослабляют иммунную защиту.
Меняется и режим питания. В рационе появляется свежая зелень и овощи, что приводит к увеличению количества грубой клетчатки (ее особенно много в капусте, моркови, яблоках), которая раздражает слизистую оболочку кишечника. Если вовремя не пролечить это раздражение, со временем на слизистой могут появиться дефекты, эрозии и язвы.
Весной многие люди садятся на диеты, в том числе — жесткие, которые могут негативно сказываться на состоянии желудочно-кишечного тракта.
Ситуацию еще больше усугубляет хронический стресс. При нервном напряжении происходит выброс в кровь гормона адреналина, который способствует сужению сосудов. В результате гормонального дисбаланса ухудшается снабжение желудочно-кишечного тракта кровью, нарушается транспортировка питательных веществ в клетки слизистой желудка. Некоторые из них атрофируются и погибают, образуя участки воспаления, переходящие в гастрит.
Как понять, что пора к врачу?
Обострение заболеваний пищеварительной системы сопровождается неприятными симптомами. Прежде всего это боль в верхних отделах живота, тяжесть после каждого приема пищи, нерегулярный стул и тошнота. Часто возникает изжога, отрыжка, слабость.
При появлении этих симптомов важно обратиться к гастроэнтерологу для детальной диагностики и назначения лечения. Если пациент имеет хроническое заболевание ЖКТ, подтвержденное врачом, не стоит ждать обострения. Чтобы не допустить ухудшения состояния, важно весной планово посетить гастроэнтеролога для коррекции терапии. Это необходимо даже при отсутствии жалоб. Ведь многие болезни желудочно-кишечного тракта протекают со схожей симптоматикой. Для подтверждения диагноза проводятся дополнительные исследования, такие как эндоскопический осмотр и биопсия слизистой оболочки желудка.
Большинство заболеваний ЖКТ возникает из-за воспалительного процесса. При этом кислотность желудочного сока увеличивается. Чтобы нормализовать состояние, врач назначает препараты для укрепления слизистой оболочки и восстановления уровня секреции желудочного сока.
Как сохранить здоровье желудка весной?
Помните: здоровый образ жизни — лучшая профилактики болезней желудочно- кишечного тракта.
При наличии хронических заболеваний важно проходить регулярный медицинский осмотр даже при отсутствии жалоб. Это позволит не допустить развития болезни и сохранить привычное качество жизни.
Избегайте продуктов, которые раздражают слизистую желудка — к ним относятся крепкие алкогольные и газированные напитки, кофе. При хронических болезнях ЖКТ следует ограничить употребление острых приправ, маринадов, солений, жареной и копченой пищи.
Откажитесь от курения, особенно натощак — это раздражает клетки желудка и снижает их способность к восстановлению.