Загнанные в угол. Как остановить буллинг

Риск стать жертвой выше у человека с низкой самооценкой. Но оказывается, с самооценкой проблемы есть и у агрессора. Человек, который себя не любит, не принимает, не может принять и других. Вторая черта буллера — отсутствие эмпатии и осознанно­сти. Агрессор не может не только по­ставить себя на место другого человека и проявить сочувст­вие, но даже осознать, что он сам, а не окружающие — источник его проблем. Такой человек всегда перекладывает ответственность за свою агрессию и неудачи на другого — на жертву. И если агрессор обладает властью, масштаб травли возрастает. Наконец, часто причиной агрессии становится психическое расстройство или внутренний конфликт, вслед­ствие которого буллер не­адекватно воспринимает реальность.