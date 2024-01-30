Загнанные в угол. Как остановить буллинг

Наш эксперт — врач-психиатр, психотерапевт высшей квалификационной категории Центра патологии речи и реабилитации ДЗМ Александр Кудряшов.
травля чаще начинается не в старших классах, а в возрасте 8−11 лет. Тем не менее, как показал опрос ВЦИОМ, 53% россиян столкнулись с ней после 18 лет, а 8% имели такой опыт и в детстве, и будучи взрослыми. Чаще всего россияне сталкивались с травлей в школе (38%), на работе (32%), при общении с родственниками (15%), во время учёбы в вузе или колледже (13%). Терпели издевательство в компании знакомых 12%, про травлю в армии вспомнили 11%, в интернете — 7%.
Жертвы и агрессоры
Риск стать жертвой выше у человека с низкой самооценкой. Но оказывается, с самооценкой проблемы есть и у агрессора. Человек, который себя не любит, не принимает, не может принять и других. Вторая черта буллера — отсутствие эмпатии и осознанности. Агрессор не может не только поставить себя на место другого человека и проявить сочувствие, но даже осознать, что он сам, а не окружающие — источник его проблем. Такой человек всегда перекладывает ответственность за свою агрессию и неудачи на другого — на жертву. И если агрессор обладает властью, масштаб травли возрастает. Наконец, часто причиной агрессии становится психическое расстройство или внутренний конфликт, вследствие которого буллер неадекватно воспринимает реальность.
Агрессоры необязательно вырастают у асоциальных родителей. Нередко материальный достаток в семьях хороший, но близости и уважения нет, царят строгая иерархия, подчинение, гиперконтроль, давление или, наоборот, гиперопека и вседозволенность.
Не прощу
Те, кто пережил буллинг (неважно, в какой роли они в нём участвовали), могут испытывать негативные последствия этого печального опыта. У жертв это проблемы с физическим и психическим здоровьем. У них гораздо чаще случаются тревожно-депрессивные расстройства, апатия, хронические головные боли, бессонница, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, учащённое сердцебиение. Выше и склонность к суицидам. Жертвы буллинга часто болеют, хуже соображают. Даже став взрослыми, они продолжают страдать от социальной тревожности, одиночества, депрессии. На всю жизнь у таких людей может остаться низкая самооценка и недоверие к окружающим. Если маска жертвы прочно прирастает к лицу, у человека неизбежно возникнут проблемы с карьерой, личной жизнью. Такие люди больше предрасположены к разным видам зависимостей — от еды, алкоголя, психоактивных веществ, компьютерных игр
Молчаливое большинство
Не обходится без последствий и у остальных участников травли. Агрессоры, став взрослыми, рискуют попасть в криминальные группировки, стать асоциальными личностями. Но даже если внешне у буллера всё в порядке, психологические проблемы существуют. Отсутствие эмпатии, склонность к манипуляциям и перекладыванию ответственности на других, привычка обвинять окружающих в своих неудачах мешают им и в социальной, и в личной жизни.
Самая большая группа участников буллинга — свидетели. Они либо одобряют травлю и присоединяются к ней, либо молча наблюдают за происходящим, не вмешиваясь из страха занять место жертвы. Их поначалу может мучить стыд за своё малодушие, но постепенно они привыкают к насилию, ожесточаются и усваивают: кто сильнее, тот и прав. В психологии есть понятие «травма свидетеля». Её последствие — выученная беспомощность, при которой человек начинает верить в то, что он бессилен изменить хоть что-то даже в своей жизни.
Как противостоять
Если буллингу подвергся ребёнок, роль защитников должны взять родители. Ни в коем случае нельзя обвинять пострадавшего, что он сам спровоцировал агрессию, и предлагать решить проблему самостоятельно. Также бессмысленно говорить с агрессором, пытаясь воззвать к его жалости или совести, — и с тем и с другим у него проблемы. Решать конфликт надо с учителями, администрацией школы, а если не помогает — обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних, в Департамент образования, наконец, в суд.
Если же речь идёт о взрослых людях, избежать буллинга помогут некоторые правила.
Отстаивание своих прав. Коллективная жалоба на начальника в высшие инстанции не такая уж и плохая идея. Можно обратиться в суд и в профильные общественные правозащитные организации.
Создание вокруг себя благоприятной среды. Увольнение, смена работы, переезд — это крайний случай. Сначала попробуйте создать вокруг себя ту среду, в которой вам будет комфортно, куда будут входить приятные вам люди, где будут созданы удобные условия (например, обсудите вариант удалённой работы).
Дружеская поддержка. Полезно разделить свои эмоции с друзьями и близкими, заручиться их поддержкой, услышать о себе массу приятных слов. Если же в ситуации буллинга вы свидетель, не отмалчивайтесь, а объединяйтесь с другими и боритесь с агрессором.
Забота о себе и своей самооценке. Важно не только научиться принимать себя, но и работать над своим развитием, становясь лучше. Наш мозг оценивает нас через призму успешных действий. Но не предъявляйте к себе завышенных требований. И обязательно ежедневно делайте для себя что-то хорошее: покупайте вкусную и полезную еду, красивые вещи, водите себя в театр, ходите на йогу, фитнес, к психологу.