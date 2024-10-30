Заглянем в МРОТ. На что повлияет новый минимальный размер оплаты труда

На что это повлияет — в материале «АиФ».
Как рассчитывается МРОТ?
МРОТ ежегодно рассчитывается правительством РФ, а затем утверждается парламентом.
В 2025 году он составит 22 400 рублей. Это на 16,6% больше, чем в нынешнем году (19 242 рубля). При этом, по поручению Владимира Путина, к 2030 году МРОТ должен составлять 35 тыс. рублей.
До конца 2020 года МРОТ в России был привязан к прожиточному минимуму, в основе которого находилась стоимость минимальной продуктовой корзины. В 2021-м порядок расчёта изменился — МРОТ установили в размере 42% от медианной (не путать со средней!) зарплатой. Это величина, ниже которой получает зарплату половина населения, а другая половина — выше. Например, по данным Росстата, в прошлом году медианная зарплата равнялась 46 751 рублю.
В 2022 году опять случилась корректировка МРОТ — из-за западных санкций инфляция стала расти быстрее реальных зарплат, потому решили вернуться к привязке к прожиточному минимуму, но с учётом прогнозируемой инфляции.
С 2025 года МРОТ вновь будет рассчитываться исходя из медианной зарплаты.
Может быть зарплата меньше МРОТ?
«Формально нет. Но работодатели используют ряд схем, — уточняет адвокат Александр Зорин. — Во-первых, сотрудника могут оформить не на полную ставку, возложив при этом на него такие трудовые обязанности, как и при полной. Во-вторых, организация может настаивать на оформлении сотрудника по договору ГПХ или договору с самозанятым. Это позволит оплачивать труд сдельно и не привязываться к МРОТ. В-третьих, работнику могут платить без официального оформления, что тоже исключает связку зарплаты и МРОТ. Тем не менее возможность призвать работодателя к ответу есть. Но факт нарушения придётся доказывать в судебном порядке, что потребует привлечения квалифицированных юристов».
На что ещё влияет МРОТ?
От МРОТ зависит ряд пособий — например, минимальные декретные. Их начисляют, если женщина в предыдущие два года не работала или работала менее полугода. Если в 2024 году их размер составлял 88 565 рублей за 140 дней декрета, то в 2025 году будет 103 285.
Размер выплат по больничному за полный месяц также не может быть меньше МРОТ. Вне зависимости от стажа заболевшего работника.
Также если разведённые супруги не получили судебное решение об алиментах или не составили нотариальное соглашение, то алименты рассчитывают по минимальному значению, предусмотренному Семейным кодексом: четверть МРОТ — на одного ребёнка, треть — на двоих, половина — на троих и более детей.
На что не влияет?
Например, на размер детских выплат для малообеспеченных семей. Они назначаются в том случае, если среднедушевой доход в семье ниже прожиточного минимума в конкретном регионе.
На пенсии. В соответствии с законодательством, пенсии в РФ не привязаны к МРОТ. Это означает, что размер пенсии вполне может быть меньше этого уровня.
«Однако реальный размер пенсионных выплат связан с прожиточным минимумом пенсионера в конкретном регионе России. Если этот прожиточный минимум выше, чем размер пенсии, то начисляется соответствующая доплата. Таким образом, получать пенсию ниже прожиточного минимума пенсионер не может», — объясняет Зорин.
А штрафы зависят от МРОТ?
Если кратко — нет. Практика привязывать штраф к МРОТ существовала с 2000 до 2007 года. Но это был штрафной МРОТ — 100 рублей. «В действующем законодательстве такая возможность не предусмотрена. Большинство административных штрафов исчисляются в конкретных суммах, а уголовных — или в конкретных суммах, или в размере дохода лица за определённый период его трудовой деятельности», — уточняет Зорин.
Могут ли регионы устанавливать свои МРОТ?
Да. И он не может быть ниже федерального. Например, в Москве в 2024 году МРОТ — 29 389 рублей (федеральный, напомним — 19 242 рубля), в Башкортостане — 20 339 рублей, в Ставропольском крае — 22 740 рублей, в Кемеровской области — 22 992 рубля.
Соглашение о региональном МРОТ подписывают местное правительство, региональное объединение профсоюзов и объединение работодателей. После этого зарплата в субъекте РФ не может быть ниже данной отметки (за рядом исключений). А вот все пособия всё равно рассчитываются исходя из федерального МРОТ.