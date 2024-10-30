Заглянем в МРОТ. На что повлияет новый минимальный размер оплаты труда

«Формально нет. Но работодатели используют ряд схем, — уточняет адвокат Александр Зорин. — Во-первых, сотрудника могут оформить не на полную ставку, возложив при этом на него такие трудовые обязанности, как и при полной. Во-вторых, организация может настаивать на оформлении сотрудника по договору ГПХ или договору с самозанятым. Это позволит оплачивать труд сдельно и не привязываться к МРОТ. В-третьих, работнику могут платить без официального оформления, что тоже исключает связку зар­платы и МРОТ. Тем не менее возможность призвать работодателя к ответу есть. Но факт нарушения придётся доказывать в судебном порядке, что потребует привлечения квалифицированных юристов».