Топ-15 мест силы и загадочных достопримечательностей мира

Подборка для тех, кому наскучили тихие пляжи: если вы хотите почувствовать единение с природой, прикоснуться к тайнам бытия и получить дозу адреналина, посетите одну из локаций в списке ниже.
1. Остров Пасхи, Чили
Огромные каменные статуи — моаи, загадочно стоящие вдоль берега на небольшом острове Пасхи, известны на весь мир. В настоящее время их насчитывается 887. Местные верят, что в них заключена сакральная сила предков. А туристы рассказывают о магической энергии, которую дарят ярко-зеленая трава, темно-синий океан и таинственные памятники прошлого.
2. Аркаим, Россия
В 1987 году на юге Челябинской области обнаружили остатки укрепленного городища, захоронения и предметы быта. Древнее поселение датируется
3. Озеро Крейтер, США
Считается самым глубоким в США. Находится водоем на территории штата Орегон, в кратере потухшего вулкана Мазама. Его синие воды — одни из самых чистых в мире.
Здесь нашли глину, обладающую целебными свойствами. А по легендам индейцев на озере Крейтер сражались бог неба Скелл и бог подземного царства Ляо.
4. Банг Мелиа, Камбоджа
Храм Банг Мелиа находится в провинции Сием Реап, в 40 км от популярного у туристов храмового комплекса Ангкор Ват. До сих пор это место даже не исследовано археологами. Банг Мелиа считается подземным обиталищем королевы Нагов — пятиголовой змеи. По поверьям, ее служительницы — священные кобры — на закате выползают погреться на камнях храма.
5. Шардонский архипелаг, Россия
Шардонский архипелаг состоит из 40 островов вулканического происхождения, расположенных на Онежском озере в 30 км от Петрозаводска. Первозданная природа, тишина и чистейший воздух здесь дарят умиротворение.
В центре архипелага растут закрученные по спирали деревья. Туристы говорят, что именно здесь лучше всего чувствуется энергетическая сила этого места.
6. Ват Прахат Дой Сутхеп, Таиланд
Буддийский храм Ват Прахат Дой Сутхеп — священное место силы для многих тайцев. Находится он в провинции Чианг Май в Таиланде. По легенде, место строительства выбрало сакральное животное — белый слон. Он нес на спине волшебную реликвию. Храм основали там, где слон остановился и затрубил.
7. Гора Демерджи, Россия
Одна из самых красивых вершин в районе Алушты — гора Демерджи. По одной из легенд, у подножия горы жил нелюдимый кузнец. Однажды он полюбил юную девушку, но та не ответила взаимностью. За это кузнец сбросил ее со скалы. Боги разгневались и раскололи гору пополам, уничтожив кузницу душегуба. С тех пор разломы Демерджи служат напоминанием о божественной каре всем убийцам.
8. Остров Кукол, Мексика
В 50-е годы Дон Джулиан Баррера решил поселиться на острове в одном из каналов в Мехико, несмотря на жуткие слухи о том, что в воде утонула молодая девушка и теперь ее дух бродит там. Вскоре Дон Джулиан обнаружил куклу на предполагаемом месте трагедии. Он положил ее на дерево. А потом и вовсе заполнил остров безобразными старыми куклами. Баррера скончался в 2001 году, а жуткий остров существует до сих пор.
9. Гора Броккен, Германия
По легенде, в ночь с 30 апреля по 1 мая на самой высокой точке Герца — горе Броккен — собираются ведьмы со всего мира и празднуют шабаш. Главное мероприятие нечистых сил называют Вальпургиевой ночью. А еще на вершине обитает призрак Броккена. Иногда он является в свет и пугает ничего не подозревающих туристов.
10. Хэйчжу, Китай
Хэйчжу — лощина черного бамбука — одно из самых аномальных мест на Земле. В 1960−70х годах здесь бесследно исчезли две группы туристов. Выбраться удалось только одному человеку. Он рассказал о стремительно появившемся тумане, из которого раздавались ужасающие звуки. По поверьям, в лощине обитают злые духи, пожирающие заблудших в Хэйчжу людей. Также мистики говорят, что в этом месте находится портал в параллельный мир.
11. Ольхон, Россия
Ольхон — остров, расположенный посередине озера Байкал. Кроме изумительных пейзажей, открывающихся с мысов острова и загадочных гротов и пещер, здесь можно прикоснуться к бурятской культуре и познать основы шаманизма. Самое сакральное место — гора Шаманка, внутри которой находится пещера с ритуальным каменным столом.
12. Гора Кайлас, Тибет
Индуисты называют эту гору в форме пирамиды обителью Шивы. Подниматься на вершину Кайлас запрещено, ведь именно здесь божество медитирует. Паломники со всего мира приезжают сюда, чтобы совершить «великую кору» — священный обход вокруг горы по часовой стрелке. После 108 таких кругов, что займет примерно два года, можно достичь нирваны.
13. Фортингэльский тис, Шотландия
Это дерево-долгожитель, которое находится в Шотландии в деревне Фортингэлл. Ориентировочный возраст дерева от 2 до 5 тыс. лет. Согласно одной из легенд, под его ветвями гулял маленький Понтий Пилат. В разные времена дерево служило предметом поклонения друидов и кельтов.
14. Храм Рождества Христова, Израиль
Построен на святой земле в городе Вифлеем, над пещерой, где родился Иисус. Паломники со всего мира приезжают туда поклониться Яслям Христовым, с просьбами о помощи и благодарностями за исцеление. Это одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире.
15. Стоунхендж, Великобритания
Памятник на юге Великобритании в долине Солсбери графства Уилтшир. Самые древние элементы датируются 3020−2910 годами до нашей эры. Доподлинно неизвестно, кто создал это сооружение. Существуют мнения, что к строительству приложили руку жители Атлантиды, сам король Артур или даже инопланетяне.
Автор: Ирина Бокова