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Топ-15 мест силы и загадочных достопримечательностей мира

Список мистических достопримечательностей с необычными природными явлениями. Рассказываем про самые загадочные места на планете, которые обладают большой силой.

Рассвет на Шардонском архипелаге.
Источник: paleo-tours.ru

Подборка для тех, кому наскучили тихие пляжи: если вы хотите почувствовать единение с природой, прикоснуться к тайнам бытия и получить дозу адреналина, посетите одну из локаций в списке ниже.

1. Остров Пасхи, Чили

Каменные идолы-моаи на острове Пасхи.
Источник: tutu.ru

Огромные каменные статуи — моаи, загадочно стоящие вдоль берега на небольшом острове Пасхи, известны на весь мир. В настоящее время их насчитывается 887. Местные верят, что в них заключена сакральная сила предков. А туристы рассказывают о магической энергии, которую дарят ярко-зеленая трава, темно-синий океан и таинственные памятники прошлого.

2. Аркаим, Россия

Вид сверху на древнее городище Аркаим.
Источник: Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник

В 1987 году на юге Челябинской области обнаружили остатки укрепленного городища, захоронения и предметы быта. Древнее поселение датируется XX—XVIII вв.еком до н. э. и носит название Аркаим. Сейчас это место популярно у различных духовных деятелей. В Аркаиме всегда много паломников, проводящих обряды и медитации. А еще здесь построили реконструкции древних строений и музей.

3. Озеро Крейтер, США

Озеро Крейтер зимой.
Источник: Служба национальных парков

Считается самым глубоким в США. Находится водоем на территории штата Орегон, в кратере потухшего вулкана Мазама. Его синие воды — одни из самых чистых в мире.

Здесь нашли глину, обладающую целебными свойствами. А по легендам индейцев на озере Крейтер сражались бог неба Скелл и бог подземного царства Ляо.

4. Банг Мелиа, Камбоджа

Древние строения Банг Мелиа.
Источник: tripadvisor.ru

Храм Банг Мелиа находится в провинции Сием Реап, в 40 км от популярного у туристов храмового комплекса Ангкор Ват. До сих пор это место даже не исследовано археологами. Банг Мелиа считается подземным обиталищем королевы Нагов — пятиголовой змеи. По поверьям, ее служительницы — священные кобры — на закате выползают погреться на камнях храма.

5. Шардонский архипелаг, Россия

Шардонский архипелаг осенью.
Источник: Золотое кольцо Карелии

Шардонский архипелаг состоит из 40 островов вулканического происхождения, расположенных на Онежском озере в 30 км от Петрозаводска. Первозданная природа, тишина и чистейший воздух здесь дарят умиротворение.

В центре архипелага растут закрученные по спирали деревья. Туристы говорят, что именно здесь лучше всего чувствуется энергетическая сила этого места.

6. Ват Прахат Дой Сутхеп, Таиланд

Туристы у храма Ват Прахат Дой Сутхеп.
Источник: tripadvisor.ru

Буддийский храм Ват Прахат Дой Сутхеп — священное место силы для многих тайцев. Находится он в провинции Чианг Май в Таиланде. По легенде, место строительства выбрало сакральное животное — белый слон. Он нес на спине волшебную реликвию. Храм основали там, где слон остановился и затрубил.

7. Гора Демерджи, Россия

Отвесные скалы на горе Демерджи.
Источник: tripadvisor.ru

Одна из самых красивых вершин в районе Алушты — гора Демерджи. По одной из легенд, у подножия горы жил нелюдимый кузнец. Однажды он полюбил юную девушку, но та не ответила взаимностью. За это кузнец сбросил ее со скалы. Боги разгневались и раскололи гору пополам, уничтожив кузницу душегуба. С тех пор разломы Демерджи служат напоминанием о божественной каре всем убийцам.

8. Остров Кукол, Мексика

Куклы на деревьях на острове Кукол.
Источник: tripadvisor.ru

В 50-е годы Дон Джулиан Баррера решил поселиться на острове в одном из каналов в Мехико, несмотря на жуткие слухи о том, что в воде утонула молодая девушка и теперь ее дух бродит там. Вскоре Дон Джулиан обнаружил куклу на предполагаемом месте трагедии. Он положил ее на дерево. А потом и вовсе заполнил остров безобразными старыми куклами. Баррера скончался в 2001 году, а жуткий остров существует до сих пор.

9. Гора Броккен, Германия

Безжизненный пейзаж Горы Броккен.
Источник: tripadvisor.ru

По легенде, в ночь с 30 апреля по 1 мая на самой высокой точке Герца — горе Броккен — собираются ведьмы со всего мира и празднуют шабаш. Главное мероприятие нечистых сил называют Вальпургиевой ночью. А еще на вершине обитает призрак Броккена. Иногда он является в свет и пугает ничего не подозревающих туристов.

10. Хэйчжу, Китай

Туман в лощине Хэйчжу.
Источник: tour2go.ru

Хэйчжу — лощина черного бамбука — одно из самых аномальных мест на Земле. В 1960−70х годах здесь бесследно исчезли две группы туристов. Выбраться удалось только одному человеку. Он рассказал о стремительно появившемся тумане, из которого раздавались ужасающие звуки. По поверьям, в лощине обитают злые духи, пожирающие заблудших в Хэйчжу людей. Также мистики говорят, что в этом месте находится портал в параллельный мир.

11. Ольхон, Россия

Остров Ольхон летом.
Источник: Культура.рф

Ольхон — остров, расположенный посередине озера Байкал. Кроме изумительных пейзажей, открывающихся с мысов острова и загадочных гротов и пещер, здесь можно прикоснуться к бурятской культуре и познать основы шаманизма. Самое сакральное место — гора Шаманка, внутри которой находится пещера с ритуальным каменным столом.

12. Гора Кайлас, Тибет

Гора Кайлас освещена первыми лучами солнца зимой.
Источник: travelask.ru

Индуисты называют эту гору в форме пирамиды обителью Шивы. Подниматься на вершину Кайлас запрещено, ведь именно здесь божество медитирует. Паломники со всего мира приезжают сюда, чтобы совершить «великую кору» — священный обход вокруг горы по часовой стрелке. После 108 таких кругов, что займет примерно два года, можно достичь нирваны.

13. Фортингэльский тис, Шотландия

Фортингэльский тис летом.
Источник: douglasmack | Shutterstock

Это дерево-долгожитель, которое находится в Шотландии в деревне Фортингэлл. Ориентировочный возраст дерева от 2 до 5 тыс. лет. Согласно одной из легенд, под его ветвями гулял маленький Понтий Пилат. В разные времена дерево служило предметом поклонения друидов и кельтов.

14. Храм Рождества Христова, Израиль

Паломники у Храма Рождества Христова.
Источник: azbyka.ru

Построен на святой земле в городе Вифлеем, над пещерой, где родился Иисус. Паломники со всего мира приезжают туда поклониться Яслям Христовым, с просьбами о помощи и благодарностями за исцеление. Это одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире.

15. Стоунхендж, Великобритания

Стоунхендж в пасмурную погоду.
Источник: Freepik

Памятник на юге Великобритании в долине Солсбери графства Уилтшир. Самые древние элементы датируются 3020−2910 годами до нашей эры. Доподлинно неизвестно, кто создал это сооружение. Существуют мнения, что к строительству приложили руку жители Атлантиды, сам король Артур или даже инопланетяне.

Автор: Ирина Бокова