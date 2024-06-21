Топ-15 мест силы и загадочных достопримечательностей мира

В 50-е годы Дон Джулиан Баррера решил поселиться на острове в одном из каналов в Мехико, несмотря на жуткие слухи о том, что в воде утонула молодая девушка и теперь ее дух бродит там. Вскоре Дон Джулиан обнаружил куклу на предполагаемом месте трагедии. Он положил ее на дерево. А потом и вовсе заполнил остров безобразными старыми куклами. Баррера скончался в 2001 году, а жуткий остров существует до сих пор.