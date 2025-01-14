Загадочное животное загрызло оленя в Англии. Кто это может быть

9 января на территории фермы в графстве Уилтшир (Англия) были найдены останки оленя, убитого загадочным животным. Эксперты полагают, что за нападением могла стоять крупная кошка, такая как пантера. Об этом пишет издание Mirror.
Останки оленя обнаружил фермер Джимми Адамс. Он рассказал, что за годы работы на ферме ему доводилось видеть немало мертвых животных, но подобная картина встретилась ему впервые. Мех и кожа оленя были разорваны, внутренние органы отсутствовали, а ребра были обглоданы дочиста. Фермер отметил, что предыдущей ночью останков на этом месте не было.
Эксперты уверены, что за убийством оленя стоит крупный представитель кошачьих. На это намекают такие признаки, как вывалившийся язык и аккуратно съеденные внутренности. Так выглядят жертвы нападения пантеры или другого крупного представителя кошачьих.
Эксперт Арне Викс отметил, что следы на останках соответствуют типичному поведению больших кошек при охоте: кожа содрана, органы аккуратно извлечены, а кости обглоданы в короткий промежуток времени.
Жуткая находка была сделана после того, как в Шотландии были замечены несколько крупных рысей. Однако подтверждений тому, что именно они стали причиной смерти оленя, нет. Граждан призвали не приближаться к животным. Поиском и отловом хищников занимается полиция вместе со специалистами.
Крупные хищники беспокоят жителей не только Англии, но и Дальнего Востока. 9 января в Приморье отловили конфликтного амурского тигра, который пугал местных жителей и нападал на домашних животных. Оказалось, что это здоровый и упитанный взрослый самец. Хищника доставили в реабилитационный центр общественной организации «Тигр» в селе Алексеевка. Теперь решается вопрос о его выпуске в естественную среду обитания в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой.
А 14 января стало известно, что на севере Приморского края амурский тигр разорвал человека. Жертвой краснокнижного хищника стал 53-летний житель села Зимники, который рыбачил на реке в 100 м от села. Как утверждают очевидцы, убив человека, тигр не ушел в лес, а продолжал сидеть над телом, охраняя свою добычу.