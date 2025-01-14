Загадочное животное загрызло оленя в Англии. Кто это может быть

Крупные хищники беспокоят жителей не только Англии, но и Дальнего Востока. 9 января в Приморье отловили конфликтного амурского тигра, который пугал местных жителей и нападал на домашних животных. Оказалось, что это здоровый и упитанный взрослый самец. Хищника доставили в реабилитационный центр общественной организации «Тигр» в селе Алексеевка. Теперь решается вопрос о его выпуске в естественную среду обитания в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой.