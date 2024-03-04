Загадочное и волшебное: как появилось слово «абракадабра»

По словам специалистов, если и сейчас «абракадабра» еще сохраняет какую-то силу, то это может быть потому, что никто не знает ее смысла. Элиз Грэм, историк из Университета Стоуни Брук (США), отмечает, что слово придает магам силу перед другими людьми. «Итак, если “абракадабра” звучит бессмысленно, возможно, в этом и смысл», — заключила специалист.