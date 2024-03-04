Загадочное и волшебное: как появилось слово «абракадабра»

Когда вы слышите «абракадабра», вы, скорее всего, знаете. что должно произойти что-то волшебное, например, фокусник достанет из шляпы кролика или исполнит какой-либо другой трюк. Как пишет National Geographic, в древности слово имело другое значение и к нему относились намного серьезнее, чем сейчас.
Впервые «абракадабра» появилась в трудах Квинта Серена Самоника более 1800 лет назад. Тогда оно обозначало волшебное лекарство от лихорадки — потенциально смертельного заболевания, которое нельзя было вылечить без современных антибиотиков.
В записи, появившейся во втором веке нашей эры в книге Liber Medicinalis («Книга по медицине») Серен посоветовал изготовить амулет из вырезанного из пергамента треугольника, на котором будет написано магическое слово. Его вешали на шею страдальцу и писали слово в геометрической фигуре, с каждой строчкой оставляя в нем все меньше букв:
- Абракадабра
- бракадабра
- ракадабра
- акадабра
- кадабра
- адабра
- дабра
- абра
- бра
- ра
- а
Таким образом строчки появлялись до тех пор, пока бы в слове не осталось ни одной буквы. Это означало полное исцеление больного от недуга.
Варианты «абракадабры» также встречаются в египетском папирусе, написанном на греческом языке в третьем веке нашей эры. Написание варианта слова в форме перевернутого треугольника помогало избавиться от злых духов, вызывающих болезни. То есть в «абракадабре» в каждой новой строке не дописывали буквы, считая, что таким образом имя зла уменьшалось, и, следовательно, уходили и все недуги.
Некоторые думают, что «абракадабра» происходит от еврейской фразы «эбрах к’дабрий», что означает «я творю так, как говорю». Другие уверены, что слово появилось из арамейского языка, так как в переводе «ава гавра» — «я сотворю человека» (слова Бога на шестой день творения). Фанаты вселенной Гарри Поттера отмечают сходство магического термина с заклинанием «авада кедавра», наносящем смертельное ранение.
Свои волшебные функции «абракадабра» сохраняла на протяжении многих веков и продолжало использоваться как мощное лекарство от болезней. Но со временем оно утратило свои лечебные свойства. Так, в начале 1800-х годов термин появился в театральной пьесе, написанной Уильямом Томасом Монкриффом, как пример фразы, которую произносят фокусники.
По словам специалистов, если и сейчас «абракадабра» еще сохраняет какую-то силу, то это может быть потому, что никто не знает ее смысла. Элиз Грэм, историк из Университета Стоуни Брук (США), отмечает, что слово придает магам силу перед другими людьми. «Итак, если “абракадабра” звучит бессмысленно, возможно, в этом и смысл», — заключила специалист.
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Анна Морозова