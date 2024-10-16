Загадки пещеры «Таврида». Учёные узнали, что ели гигантские гиены в Крыму

И вот теперь Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН представил данные нового исследования. Его сотрудники изучили пыльцу и споры из окаменевших экскрементов гигантской короткомордой гиены Pachycrocuta brevirostris, чтобы составить представление, как выглядела растительность в Крыму более 1,5 млн лет назад. Дело в том, что данных по ископаемой растительности в пещере «Таврида» очень мало, поэтому искать их приходится в отходах жизнедеятельности ископаемых животных.