Загадки пещеры «Таврида». Учёные узнали, что ели гигантские гиены в Крыму

Изучив пыльцу и споры из крымской пещеры «Таврида», палеонтологи смогли определить, как выглядела растительность в этой местности более 1,5 млн лет назад, и кто ею питался. Учёные извлекли из биоматериала ископаемые растительные волокна древнего инжира и сделали вывод, что его сочными плодами питались вымершие гигантские гиены, которые устраивали в пещере свои логова.
Водились даже слоны
Неизвестная ранее крупная система пещер на Крымском полуострове была найдена летом 2018 года при прокладке участка федеральной автомобильной трассы «Таврида». Строители случайно пробили «колодец» в 1,5-километровую подземную галерею. Когда туда проникли учёные, они обнаружили ископаемые остатки позвоночных животных.
Открытие пещеры стало крупнейшим событием для палеонтологов. Её возраст оценивают в интервале 1,8−1,5 млн лет. К изучению «Тавриды» привлечены учёные из четырёх стран — России, Италии, Испании и Китая. Из наших исследователей в раскопках заняты сотрудники Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН, Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН и Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.
К настоящему времени в пещере найдены десятки тысяч остатков более 100 видов наземных доисторических позвоночных. Среди них — саблезубые кошки, носороги, олени, горные бараны, мелкие дрофы, гигантские страусы, волки, лисы, медведи и даже слоны. А есть ещё черепахи, змеи, ящерицы, ежи, землеройки, летучие мыши, древние зайцы и кролики, разнообразные птицы…
Наибольший интерес учёных вызвали находки остатков гигантского страуса пахиструтио, саблезубых кошек, и этрусского медведя и гигантской гиены.
Череп гиены нашли летом 2021 года. Это первый почти полный череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты, найденный на территории Европы. Раньше попадались только фрагменты и отдельные зубы. А целый череп этого животного удавалось находить в Азии — у нас в Забайкалье и в Китае.
«Гиена, которой принадлежал найденный череп, занимает промежуточное эволюционное положение между поздними европейскими гиенами и более ранними азиатскими, — рассказал тогда старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов. — Благодаря новым находкам у нас появился шанс наконец определить, какое положение древняя гиена из Крыма занимает на эволюционном древе гиен Евразии».
Пришлось изучать экскременты
И вот теперь Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН представил данные нового исследования. Его сотрудники изучили пыльцу и споры из окаменевших экскрементов гигантской короткомордой гиены Pachycrocuta brevirostris, чтобы составить представление, как выглядела растительность в Крыму более 1,5 млн лет назад. Дело в том, что данных по ископаемой растительности в пещере «Таврида» очень мало, поэтому искать их приходится в отходах жизнедеятельности ископаемых животных.
Ученым удалось выяснить, что в этом районе в глубокой древности росли сосново-дубовые леса и простирались злаковые и разнотравные луга. На горных склонах, по поймам рек, оврагам и балкам располагались редкостойные леса с папоротниками. Среди деревьев встречались сосна, липа, ива, берёза, ольха, дуб. Такая растительность соответствует умеренному климату. Но были в нём и элементы субтропиков.
В биоматериале специалисты Палеонтологического института РАН обнаружили нечто похожее на трихомы (щетинки, волоски, чешуйки) инжира. Так они пришли к выводу, что вымершие гигантские гиены Pachycrocuta brevirostris, которые устраивали в пещере логова, в определённые сезоны целенаправленно поедали сочные плоды инжира.
«Для пищевого рациона двух видов современных гиен — полосатой Hyaena hyaena и бурой Parahyaena brunnea — характерна значительная растительная компонента, включающая плоды и другие части растений; время от времени растительную пищу употребляет и пятнистая гиена Crocuta crocuta. Видимо, пахикрокуты также ели плоды растений», — сказано в сообщении института.
А рядом был водоём
Кстати, в этом году рядом с пещерой «Таврида» было найдено озеро, которому, по оценке учёных, 1,8 млн лет, как и самой пещере. Точнее, найдено не озеро, а отложения, которые говорят о существовании древнего водоёма.
Гипотеза подтвердилась, когда там же нашлись остатки животных, обитавших у воды, таких как нырковая утка (нырок) и выдра.
«Это объясняет, почему в пещере “Таврида” такой богатый комплекс: зона саванн, которая была миллионы лет назад в этом месте с периодически влажным климатом приводила к тому, что часть животных перебиралась поближе к воде», — рассказал научный сотрудник НСПК пещеры «Таврида» Богдан Зайцев Крымскому информационному агентству.
Глубина этого озера колебалась от 4 до 14 метров, а временами оно переходило в болото.