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Загадки на Масленицу: веселые головоломки для всей семьи

В нашей подборке вы найдете загадки на Масленицу различной сложности. От простых, с которыми справится даже ребенок, до более сложных, заставляющих задуматься и взрослых.

Дарья Харланова
Автор ВФокусе Mail
Девушки загадывают загадки о блинах на Масленицу
Источник: https://ru.freepik.com

Зимние проводы и весенние встречи — вот что такое Масленица! Этот яркий праздник с пением, играми, катанием с горки и вкуснейшими блинами, всегда запоминается. А чтобы сделать веселье еще более захватывающим, мы подготовили для вас подборку оригинальных загадок на Масленицу. Здесь вы найдете и простые, и более сложные, с неожиданными ответами. Приготовьтесь к смеху и размышлениям, погрузитесь в атмосферу веселья и проведите праздник весело и с пользой для ума. Готовы погрузиться в мир масленичного веселья?

Веселые и легкие загадки на Масленицу для детей

Масленица — это время веселья, игр и, конечно же, вкусных блинов! Чтобы сделать ее еще интереснее, мы подготовили для вас коллекцию веселых и легких загадок, которые помогут детям окунуться в атмосферу праздника и узнать много нового.

Блины для детей, которые отгадают загадки про Масленицу
Источник: Freepik.com

***

Этот праздник — объедение,
Мы блины печем с утра!
К ним мед, сметана и варенье,
Что за праздник, детвора?

Ответ: Масленица.

***

На сковородке жарится,
С начинкою съедается,
В Масленицу царь один —
Вкусный и с начинкой…

Ответ: блин.

***

Ребята все собрались в кучку,
Дали вы друг другу ручки,
Рады солнце, небосвод,
Водите вы…

Ответ: хоровод.

***

С маслом и сметаной,
Горячие, румяные,
Разные они вкусны,
Что это, ребят?

Ответ: блины.

***

Не солнце, а яркая, не костер, а жаркая. На ней блины пекутся ловко, что же это?

Ответ: сковорода.

***
Творог с изюмом, мед или мясо,
Сыр с ветчиной, рыба, малинка,
Грибочки — кладут их, правда, нечасто.
Внутри что блина, все это — ….

Ответ: начинка.

***

Праздник этот любят все,
Все — и взрослые, и дети.
В этот день печем блины,
Что за праздник, мне ответьте?

Ответ: Масленица.

***

Вкусный, румяный,
С вареньем, сметаной,
С икоркой, сгущенкой и творожком —
Каждому, дети, он точно знаком!

Ответ: блин.

***

Будем скоро мы, ребята,
Масленицу отмечать.
И мальчишки, и девчата
Будут чучело…

Ответ: сжигать.

***

Чтобы солнце нам светило,
Не пряталось за тучами,
И весна чтоб веселилась
Мы сжигаем …

Ответ: чучело.

***

Перед нами великан,
А под ним стоит стакан,
Чай в него налить хотят,
Пышет жар, блины шкворчат,
Его любят млад и стар,
Что же это?

Ответ: самовар.

Интересные и сложные загадки с подвохом для взрослых

Блины для взрослых, которые отгадают загадки про Масленицу
Источник: Freepik.com

Масленица — время веселья и блинов. Но что, если добавить к этому еще и немного интеллектуального состязания? Предлагаем вам поразмышлять над нашими забавными, но сложными загадками с подвохом, посвященными этому замечательному празднику.

***

Сколько блинов можно съесть натощак?

Ответ: один (после первого уже не натощак).

***

Что нельзя сделать с блинами, которые уже съедены?

Ответ: съесть их еще раз.

***

Меня ты смазал — я горю и удовольствие дарю. Что же я?

Ответ: сковорода перед жаркой блинов.

***

В сковородке он родился, А потом на стол явился. С медом, маслом да сметаной, что же это?

Ответ: блин румяный.

***

Из соломы и из тряпок,

Век его безумно краток.

Сидит гордо на шесте,

А потом горит в костре.

Ответ: масленичное чучело.

***

Из чего делают блины в Масленицу?

Ответ: из теста.

***

Где обычно едят блины во время Масленицы?

Ответ: за праздничным столом.

***

Всю неделю веселимся, блинами объедаемся, а в конце с зимою дружно мы…

Ответ: прощаемся.

***

Чего обычно много, но при этом можно это потерять, увидев блины?

Ответ: самообладание.

***

Что можно найти на Масленице, но не в холодильнике?

Ответ: хорошее настроение.

Смешные и прикольные загадки на Масленицу

Женщина предлагает отгадать загадку на Масленицу
Источник: Freepik

Масленица — это веселый праздник, полный блинов, игр и забав. Проверьте свою смекалку, отгадывая наши шуточные загадки о масленичной неделе. Готовьтесь к порции веселья и, возможно, к желанию съесть блинчик. Помните, это шуточные загадки, ответы не обязательно должны быть логичными. Главное — веселье.

***

Что делает блин, если его сильно пожалеть?

Ответ: сгорает от стыда.

***

Что едят на Масленицу, но никогда не доедают до конца?

Ответ: блины, ведь всегда хочется еще.

***

Почему блин упал со сковородки?

Ответ: потому что он устал жариться.

***

Что делает блин, когда ему холодно?

Ответ: сворачивается калачиком.

***

Какой блин самый быстрый?

Ответ: тот, который уже съели.

***

Куда деваются все блины после Масленицы?

Ответ: в память о празднике.

***

Какой блин самый грустный?

Ответ: тот, который остался один.

***

Что делает чучело Масленицы, когда его сжигают?

Ответ: прощается с зимой.

***

Сколько блинов нужно, чтобы накормить одного человека?

Ответ: нет предела — столько, сколько влезет.

***

Какой праздник любит играть в прятки?

Ответ: Масленица, потому что на нее ищут чучело.

***

Что кричит блин, когда его едят?

Ответ: Ничего, блины не умеют кричать.