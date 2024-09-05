Загадка веков: кто отбил нос Великому Сфинксу на самом деле?

Большинство ученых предполагает, что скульптура была возведена в 2500 году до нашей эры для фараона Хафра и даже была лицом похожа на правителя. Однако нет доказательств, что это действительно так, как и нет первоначального названия монумента.
До наших дней Великий Сфинкс дошел без носа. Когда археологи лучше изучили скульптуру, они поняли, что это было сделано кем-то намеренно.
Но кто же мог отбить нос Сфинкса? У историков есть несколько версий.
Великий Сфинкс без носа — дело рук Наполеона
Наполеон Бонапарт вместе с войсками вошел в Египет в 1798 году. Согласно легенде, полководцу не понравилось, как на него смотрит статуя, поэтому решил избавиться от части этой скульптуры. Однако есть и другая версия: солдаты Наполеона упражнялись в стрельбе из пушки и случайно повредили монумент.
Однако на рисунке Сфинкса датского военно-морского капитана и исследователя Фредерика Луи Норден XVIII века скульптура изображена с носом. Поэтому Наполеон все же не виноват в повреждении.
Скульптура лишилась носа из-за мусульманина Мухаммеда Саима ад-Дахра
Египтяне раньше считали, что от Сфинкса зависит масштаб разлива реки Нил, что, в свою очередь, сказывалось на плодородии полей. Поэтому местные крестьяне почитали существо и приносили к его лапам дары в надежде на то, что оно обеспечит богатый урожай.
В один день ритуал крестьян увидел Мухаммед Саим ад-Дахр. Его разозлило такое поклонение, и он в ярости отбил нос, за что в итоге был растерзан толпой.
Все произошло из-за арабского шейха
Согласно еще одной версии, лишить Сфинкса носа приказал один арабский шейх в XIV веке, так как скульптура не соответствовала устоям Корана. Так, Мухаммед запрещал изображать человеческие лица.
Историки за много лет так и не пришли к единому мнению. Возможно, археологи, сказавшие, что нос обили специально, все же ошиблись, и все дело в обычной эрозии, которой подверглись и другие части Великого Сфинкса.
Так или иначе, сейчас статую всеми силами пытаются сохранить, покрывая его химическим составом.
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