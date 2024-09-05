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Загадка веков: кто отбил нос Великому Сфинксу на самом деле?

Великий Сфинкс в Гизе — это одна их самых знаменитых и древнейших монументальных скульптур. Он является символом Египта и у всех ассоциируется только с этой страной.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2023

Большинство ученых предполагает, что скульптура была возведена в 2500 году до нашей эры для фараона Хафра и даже была лицом похожа на правителя. Однако нет доказательств, что это действительно так, как и нет первоначального названия монумента.

До наших дней Великий Сфинкс дошел без носа. Когда археологи лучше изучили скульптуру, они поняли, что это было сделано кем-то намеренно.

Но кто же мог отбить нос Сфинкса? У историков есть несколько версий.

Великий Сфинкс без носа — дело рук Наполеона

Наполеон Бонапарт вместе с войсками вошел в Египет в 1798 году. Согласно легенде, полководцу не понравилось, как на него смотрит статуя, поэтому решил избавиться от части этой скульптуры. Однако есть и другая версия: солдаты Наполеона упражнялись в стрельбе из пушки и случайно повредили монумент.

Однако на рисунке Сфинкса датского военно-морского капитана и исследователя Фредерика Луи Норден XVIII века скульптура изображена с носом. Поэтому Наполеон все же не виноват в повреждении.

Скульптура лишилась носа из-за мусульманина Мухаммеда Саима ад-Дахра

Египтяне раньше считали, что от Сфинкса зависит масштаб разлива реки Нил, что, в свою очередь, сказывалось на плодородии полей. Поэтому местные крестьяне почитали существо и приносили к его лапам дары в надежде на то, что оно обеспечит богатый урожай.

В один день ритуал крестьян увидел Мухаммед Саим ад-Дахр. Его разозлило такое поклонение, и он в ярости отбил нос, за что в итоге был растерзан толпой.

Все произошло из-за арабского шейха

Согласно еще одной версии, лишить Сфинкса носа приказал один арабский шейх в XIV веке, так как скульптура не соответствовала устоям Корана. Так, Мухаммед запрещал изображать человеческие лица.

Историки за много лет так и не пришли к единому мнению. Возможно, археологи, сказавшие, что нос обили специально, все же ошиблись, и все дело в обычной эрозии, которой подверглись и другие части Великого Сфинкса.

Так или иначе, сейчас статую всеми силами пытаются сохранить, покрывая его химическим составом.

Ранее стало известно, что такое загадка Сфинкса и какая у нее отгадка.