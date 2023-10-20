Загадка океана. Учёные поняли, почему киты массово выбрасываются на берег

Популярна версия, что на животных воздействуют coнapы пpoплывaющиx мимo судов. Дескать, киты сходят с ума и плывут абы куда. Однако известно, что они выбрасывались на берег задолго до изобретения гидролокаторов и даже появления самого судоходства.

И вот появилась научная работа, которая предлагает объяснение этому загадочному явлению.

Третье вымирание ещё продолжается

Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Учёные проанализировали странную серию массовой гибели серых китов в северо-восточной части Тихого океана. Начиная с 1980-х годов, таких случаев было три. Всего погибло более 2 тысяч особей. Каждый раз популяция сокращалась на 15−25%, а это очень высокий уровень смертности для долгоживущих позвоночных.

Первая массовая гибель зафиксирована с 1987 по 1989 год. Тогда счёты с жизнью свели не менее 700 китов, хотя эта оценка приблизительная: в те годы у учёных ещё не было хороших методов наблюдения и подсчёта этих животных. Они появились чуть позже.

Второй случай массового суицида серых китов произошёл в период с 1999 по 2000 год, число жертв — 651. Наконец, в 2019 году началось очередное вымирание этого вида у западных берегов Северной Америки. За шесть месяцев на сушу выбросилось более 70 особей. И этот случай ещё не завершён. По данным на конец сентября, с 2019 года погибло уже 688 китов.

Меньше льда — меньше корма

С чем же связана эта природная трагедия? Группа учёных из Института морских млекопитающих Университета штата Орегона предположила, что причина — в изменении толщины льда в Арктике и сокращении пищевых ресурсов.

«Серые киты северо-восточной части Тихого океана совершают одну из самых длительных миграций млекопитающих между районами зимовки у берегов нижней Калифорнии и Мексики и районами летнего нагула в Беринговом и Чукотском морях. Они преодолевают 19 тысяч километров, чтобы воспользоваться ресурсами донной добычи в очень высокой концентрации. В рационе серых китов, питающихся в Арктике, преобладают бентосные ракообразные, в частности, амфиподы-ампелисциды, которые в изобилии встречаются в мелководных арктических бассейнах», — пишут учёные в своей статье.

В арктическом регионе, как известно, изменения климата идут наиболее быстрыми темпами, что отражается на количестве водорослей, а следом и ракообразных. Казалось бы, в результате потепления их должно становиться больше, но в данном случае действует другой механизм. Ракообразные питаются планктоном, в том числе тем, который примерзает ко льду, а затем разлагается и опадает на дно. Меньше льда — меньше планктона — меньше ракообразных. Вдобавок отсутствие льда приводит к появлению сильных течений, которые смывают остатки водорослей. Таким образом, серые киты, приплывая в Арктику, сталкиваются с нехваткой пищи.

«Чем меньше льда, тем меньше водорослей, что очень плохо для серых китов. Всё это в совокупности приводит к снижению качества и доступности пищи, на которую они полагаются», — объясняет ведущий автор исследования, доцент Института морских млекопитающих Университета штата Орегон Джошуа Стюарт.

Учёные не утверждают, что киты выбрасываются на берег именно от голода. Но недостаток корма, очевидно, вызывает у животных стресс, что, в конце концов, приводит к суициду. То же самое, кстати, происходит в те годы, когда ледяной покров в Арктике больше, чем обычно. Он может блокировать китам проход в Берингово и Чукотское моря и также оставить их без пищи.

Во всяком случае, все три случая массовой гибели китов на западном побережье Северной Америки оказались связаны с колебаниями толщины льда в Арктике. Таков главный вывод учёных.

Какие ещё версии есть?

Тем не менее не все китообразные плавают в Арктику и обратно, поэтому версию американских исследователей стоит признать лишь одной из многих. Напомним другие.

О шумовом загрязнении океана гидролокаторами судов уже сказано. Дескать, органы слуха и эхолокации морских млекопитающих травмируются сонарами. Киты теряют ориентацию, начинают плыть ближе к берегу, где волны выталкивают их на берег. Такие случаи действительно были отмечены, тем не менее шумовое загрязнение океана сонарами кораблей нельзя назвать тотальным. Да и само явление массовой гибели китов было известно давно, задолго до появления средств гидролокации.

Другие возможные причины суицида, называемые исследователями, — заболевания, приводящие к поражению мозга животных, подводные землетрясения, загрязнение Мирового океана. Но наибольшего внимания заслуживает версия, связанная с солнечной активностью, время от времени сотрясающей магнитное поле нашей планеты. Этой гипотезе учёные посвятили не одно исследование.

Солнце ломает «внутренний компас»

Так, в 2020 году биологи из Дюкского университета (США) сопоставили данные о случаях, когда на берег выбрасывались серые киты, с количеством пятен на Солнце и уровнем поступающего на Землю радиозлучения, а также с уровнем геомагнитной активности (Ap-индексом). Оказалось, что в дни с наибольшим количеством солнечных пятен животные попадали на сушу в два раза чаще, чем в другие.

Углубившись в тему, учёные установили, что всё дело в радиочастотных атмосферных шумах. Именно они, а не возмущения магнитного поля, воздействуют на морских исполинов: при высоком уровне широкополосного радиочастотного шума киты выбрасывались на берег в 4 раза чаще.

Биологи считают, что у этих животных ломается «внутренний компас», который обычно указывает им направление движения. А поскольку они мигрируют на большие расстояния и обычно перемещаются вдоль берега, возрастает риск поплыть не в ту сторону и оказаться выброшенным на сушу.