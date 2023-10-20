06:36 (мск), источник: Аргументы и факты

Загадка океана. Учёные поняли, почему киты массово выбрасываются на берег

Наука до сих пор точно не знает, что толкает китообразных массово выбрасываться на сушу, где их ждёт гибель. Это одна из тайн океана. Оказавшись на берегу, киты и дельфины умирают мучительной смертью — либо от обезвоживания, либо от того, что масса тела, не поддерживаемая окружающей водной средой, сжимает их лёгкие и не даёт дышать. Версий, по какой причине это происходит, множество. Исследователи из США проанализировали странную серию гибели серых китов в северо-восточной части Тихого океана, начиная с 1980-х годов.

Наверх
Источник: AP 2023

Популярна версия, что на животных воздействуют coнapы пpoплывaющиx мимo судов. Дескать, киты сходят с ума и плывут абы куда. Однако известно, что они выбрасывались на берег задолго до изобретения гидролокаторов и даже появления самого судоходства.

И вот появилась научная работа, которая предлагает объяснение этому загадочному явлению.

Третье вымирание ещё продолжается

Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Учёные проанализировали странную серию массовой гибели серых китов в северо-восточной части Тихого океана. Начиная с 1980-х годов, таких случаев было три. Всего погибло более 2 тысяч особей. Каждый раз популяция сокращалась на 15−25%, а это очень высокий уровень смертности для долгоживущих позвоночных.

Первая массовая гибель зафиксирована с 1987 по 1989 год. Тогда счёты с жизнью свели не менее 700 китов, хотя эта оценка приблизительная: в те годы у учёных ещё не было хороших методов наблюдения и подсчёта этих животных. Они появились чуть позже.

Второй случай массового суицида серых китов произошёл в период с 1999 по 2000 год, число жертв — 651. Наконец, в 2019 году началось очередное вымирание этого вида у западных берегов Северной Америки. За шесть месяцев на сушу выбросилось более 70 особей. И этот случай ещё не завершён. По данным на конец сентября, с 2019 года погибло уже 688 китов.

Меньше льда — меньше корма

С чем же связана эта природная трагедия? Группа учёных из Института морских млекопитающих Университета штата Орегона предположила, что причина — в изменении толщины льда в Арктике и сокращении пищевых ресурсов.

«Серые киты северо-восточной части Тихого океана совершают одну из самых длительных миграций млекопитающих между районами зимовки у берегов нижней Калифорнии и Мексики и районами летнего нагула в Беринговом и Чукотском морях. Они преодолевают 19 тысяч километров, чтобы воспользоваться ресурсами донной добычи в очень высокой концентрации. В рационе серых китов, питающихся в Арктике, преобладают бентосные ракообразные, в частности, амфиподы-ампелисциды, которые в изобилии встречаются в мелководных арктических бассейнах», — пишут учёные в своей статье.

В арктическом регионе, как известно, изменения климата идут наиболее быстрыми темпами, что отражается на количестве водорослей, а следом и ракообразных. Казалось бы, в результате потепления их должно становиться больше, но в данном случае действует другой механизм. Ракообразные питаются планктоном, в том числе тем, который примерзает ко льду, а затем разлагается и опадает на дно. Меньше льда — меньше планктона — меньше ракообразных. Вдобавок отсутствие льда приводит к появлению сильных течений, которые смывают остатки водорослей. Таким образом, серые киты, приплывая в Арктику, сталкиваются с нехваткой пищи.

«Чем меньше льда, тем меньше водорослей, что очень плохо для серых китов. Всё это в совокупности приводит к снижению качества и доступности пищи, на которую они полагаются», — объясняет ведущий автор исследования, доцент Института морских млекопитающих Университета штата Орегон Джошуа Стюарт.

Учёные не утверждают, что киты выбрасываются на берег именно от голода. Но недостаток корма, очевидно, вызывает у животных стресс, что, в конце концов, приводит к суициду. То же самое, кстати, происходит в те годы, когда ледяной покров в Арктике больше, чем обычно. Он может блокировать китам проход в Берингово и Чукотское моря и также оставить их без пищи.

Во всяком случае, все три случая массовой гибели китов на западном побережье Северной Америки оказались связаны с колебаниями толщины льда в Арктике. Таков главный вывод учёных.

Какие ещё версии есть?

Тем не менее не все китообразные плавают в Арктику и обратно, поэтому версию американских исследователей стоит признать лишь одной из многих. Напомним другие.

О шумовом загрязнении океана гидролокаторами судов уже сказано. Дескать, органы слуха и эхолокации морских млекопитающих травмируются сонарами. Киты теряют ориентацию, начинают плыть ближе к берегу, где волны выталкивают их на берег. Такие случаи действительно были отмечены, тем не менее шумовое загрязнение океана сонарами кораблей нельзя назвать тотальным. Да и само явление массовой гибели китов было известно давно, задолго до появления средств гидролокации.

Другие возможные причины суицида, называемые исследователями, — заболевания, приводящие к поражению мозга животных, подводные землетрясения, загрязнение Мирового океана. Но наибольшего внимания заслуживает версия, связанная с солнечной активностью, время от времени сотрясающей магнитное поле нашей планеты. Этой гипотезе учёные посвятили не одно исследование.

Солнце ломает «внутренний компас»

Так, в 2020 году биологи из Дюкского университета (США) сопоставили данные о случаях, когда на берег выбрасывались серые киты, с количеством пятен на Солнце и уровнем поступающего на Землю радиозлучения, а также с уровнем геомагнитной активности (Ap-индексом). Оказалось, что в дни с наибольшим количеством солнечных пятен животные попадали на сушу в два раза чаще, чем в другие.

Углубившись в тему, учёные установили, что всё дело в радиочастотных атмосферных шумах. Именно они, а не возмущения магнитного поля, воздействуют на морских исполинов: при высоком уровне широкополосного радиочастотного шума киты выбрасывались на берег в 4 раза чаще.

Биологи считают, что у этих животных ломается «внутренний компас», который обычно указывает им направление движения. А поскольку они мигрируют на большие расстояния и обычно перемещаются вдоль берега, возрастает риск поплыть не в ту сторону и оказаться выброшенным на сушу.

Правда, пока так и не ясно, что именно в организме китообразных отвечает за «магнитное чувство» и позволяет им определять верное направление движения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Когда его вскрыли — печени не было». Трагедия хоккейного чемпиона Блинова
«Клоп ряженый! Ползи в свой Париж». В Сети ответили историку моды Васильеву
Популярные темы
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь