Загадка холодной воды. Учёные раскрыли одну из тайн Чёрного моря

Там, где глубинные холодные воды поднимаются к поверхности, температура воды может резко снижаться даже в разгар лета. Например, у берегов Крыма в летний период она может неожиданно упасть с 25 до 10. Понятно, что об этом хотелось бы знать заранее, иначе поход на пляж не принесёт никакой радости. Не будет преувеличением сказать, что апвеллинги оказывают влияние на климат прибрежных районов, морскую экосистему и туристическую отрасль.