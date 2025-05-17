Загадка «86 47»: почему экс-директор ФБР намекает на устранение Дональда Трампа сейчас

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-главу ФБР Джеймса Коми в косвенном подстрекательстве к его устранению после публикации Коми в соцсетях фотографии ракушек, выложенных в виде чисел «86 47». Сторонники Трампа, включая его сына Дональда-младшего, расценили таинственное число как зашифрованную угрозу.
— Либеральные блогеры и оппоненты Трампа уже давно используют цифры «86 47», и их аудитория понимает значение. «47» — это номер президентства Трампа, он 47-й президент США, а «86» это американский военный термин, который означает устранение или ликвидацию какой-либо цели. — объясняет Малек Дудаков, — Понятно, что республиканцы возмутились и посчитали это призывом к новому покушению на Трампа, тем более в прошлом году уже были нападения.
Дональд Трамп заявил, что пост Коми не был случайным и его значение очевидно.
— Он точно знал, что это значит. Ребенок бы понял. Это означало убийство. Это сказано громко и ясно. Он призывает к убийству президента, — сказал Трамп.
В ответ на разразившийся скандал Джеймс Коми удалил спорную публикацию.
— Ранее я опубликовал фотографию ракушек, которые я видел сегодня на прогулке по пляжу и которые, как я предположил, были политическим посланием. Я не осознавал, что некоторые люди связывают эти цифры с насилием, — написал в свое оправдание Коми.
Тем не менее экс-директора ФБР допросила Секретная служба США в рамках заведенного дела.
Джеймс Коми был назначен в 2013 году директором ФБР при администрации Барака Обамы. Его увольнение в мае 2017 года президентом Трампом стало поворотным моментом: Коми в тот момент курировал расследование возможного вмешательства России в выборы 2016 года.
— Что важнее, так это то, что людей Коми сейчас увольняют с разных постов. В ФБР идет чистка и переформатирование ведомства, большое количество политизировано настроенных агентов всех спецслужб будут отправлять в отставку. Трамп на первом сроке уже столкнулся с нелояльностью спецслужб. Сейчас он заранее пытается избавиться от всех, кто может создавать ему проблемы, и чтобы было проще реализовывать свой политический курс, — говорит в заключении политолог.
Алексей Молва