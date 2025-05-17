Загадка «86 47»: почему экс-директор ФБР намекает на устранение Дональда Трампа сейчас

— Что важнее, так это то, что людей Коми сейчас увольняют с разных постов. В ФБР идет чистка и переформатирование ведомства, большое количество политизировано настроенных агентов всех спецслужб будут отправлять в отставку. Трамп на первом сроке уже столкнулся с нелояльностью спецслужб. Сейчас он заранее пытается избавиться от всех, кто может создавать ему проблемы, и чтобы было проще реализовывать свой политический курс, — говорит в заключении политолог.



Алексей Молва