Заесть гастрит. Диетолог раскрыла секреты диеты при хеликобактере

Основой питания должны стать рыба, мясо и птица нежирных сортов, каши, супы из круп на овощных бульонах (во время обострения гастрита лучше готовить супы-пюре), свежие и термически обработанные овощи, кисломолочные продукты, яйца (всмятку или в виде парового омлета), ягоды в период обострения только в обработанном виде — кисели, желе, муссы.