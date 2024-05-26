Заесть гастрит. Диетолог раскрыла секреты диеты при хеликобактере

Хеликобактер — основная причина хронического гастрита. H. pylori вызывает прогрессирующее повреждение слизистой желудка и играет важную роль в развитии серьезных заболеваний, включая язвенную болезнь и онкозаболевания. О том, как правильно питаться при хеликобактерном гастите, aif.ru рассказала врач-диетолог Анастасия Ефимова.
"Правильное питание помогает снизить воспаление и улучшить самочувствие — не только при хеликобактерном, но и при обычном гастрите.
Для снижения воспаления следует избегать раздражающих продуктов, а также тех, которые усиливают секрецию и газообразование: жирные, острые, кислые, соленые и копченые блюда, алкоголь, фастфуд, газированные напитки.
Рекомендовано частое питание небольшими порциями. Необходимо употреблять достаточное количество белка, использовать щадящие способы приготовления (тушение, варка и запекание), употреблять пищу в теплом виде, исключая холодные блюда и чрезмерно горячие, раздражающие слизистую.
Основой питания должны стать рыба, мясо и птица нежирных сортов, каши, супы из круп на овощных бульонах (во время обострения гастрита лучше готовить супы-пюре), свежие и термически обработанные овощи, кисломолочные продукты, яйца (всмятку или в виде парового омлета), ягоды в период обострения только в обработанном виде — кисели, желе, муссы.
Рекомендуемые напитки — некрепкий черный и зеленый чай, компот из сухофруктов, кисель, отвар шиповника".
Вот примерное меню на неделю.
Понедельник
Завтрак — овсяная каша, отварное яйцо, фруктовое пюре.
Обед — крем-суп из тыквы и картофеля, отварная курица с рисом.
Ужин — говяжьи фрикадельки с картофельным пюре, овощной салат.
Вторник
Завтрак — рисовая каша, омлет из двух яиц.
Обед — куриный суп, паровые биточки из нежирной говядины.
Ужин — творожная запеканка.
Среда
Завтрак — гречневая каша с молоком, йогурт.
Обед — рисовый суп на курином бульоне, паровые рыбные котлеты с пюре из цветной капусты.
Ужин — куриная грудка на пару.
Четверг
Завтрак — овсяная каша, варёное яйцо.
Обед — суп на овощном бульоне с отварной говядиной, отварная рыба с овощами.
Ужин — тефтели из индейки с отварным картофелем.
Пятница
Завтрак — овсяная каша, сырники.
Обед — куриный суп с фрикадельками, запечённая рыба с макаронами из твёрдых сортов пшеницы.
Ужин — картофельные котлеты с говяжьим фаршем.
Суббота
Завтрак — рисовая каша, тыквенные оладьи.
Обед — рыбный суп, отварная курица с овощным пюре.
Ужин — творожный пудинг, запечённое яблоко и груша.
Воскресенье
Завтрак — рисовая каша, суфле из овощей.
Обед — рыбный суп, отварная индейка с рисом.
Ужин — запечённая рыба с запечённым картофелем.