Заело. Эксперты пояснили, нормально ли смотреть сериалы запоем

Смотреть сериалы — целая культура. Когда выходит новый сезон, многие буквально живут от недели к неделе, чтобы дождаться новой серии. А некоторые предпочитают смотреть сериал полностью, потому что только так они могут познакомиться с сюжетом и проследить за всеми линиями и перипетиями, не прерываясь. И нередко такие просмотры переходят в просмотры запоем. Опасно ли это, и почему люди смотрят фильмы буквально не отрываясь?