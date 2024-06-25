Заело. Эксперты пояснили, нормально ли смотреть сериалы запоем

Смотреть сериалы — целая культура. Когда выходит новый сезон, многие буквально живут от недели к неделе, чтобы дождаться новой серии. А некоторые предпочитают смотреть сериал полностью, потому что только так они могут познакомиться с сюжетом и проследить за всеми линиями и перипетиями, не прерываясь. И нередко такие просмотры переходят в просмотры запоем. Опасно ли это, и почему люди смотрят фильмы буквально не отрываясь?
Формат сериалов, доступных для так называемого «запойного просмотра», изучили ученые. Исследователи при этом отметили, что нередко сам такой формат, когда все серии в доступе, делает сериал более привлекательным.
В рамках работы было показано, что потребители контента нередко заранее планируют просмотр сериалов и многосерийных шоу. Ученые отметили, что чем более последовательным является шоу, тем выше вероятность, что смотреть его будут запоем. Участники работы даже отмечали, что они готовы заплатить деньги, чтобы получить доступ к закрытым сериям пораньше и с удовольствием посмотреть их полностью.
Мнение специалиста
«Надо понимать, что просмотр сериалов является неким поведением-индикатором», — пояснил aif.ru кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
Когда человек запоем начинает смотреть сериалы, это чаще всего является индикатором какой-то сенсорной эмоциональной разгрузки. То есть человек отвлекается, заполняет себя чем-то, рассказал психолог. Здесь можно провести аналогию с пищевым поведением, курением, перееданием, пищевым голодом, когда начинает запоем что-то поглощаться, чтобы отвлечься или успокоиться, а также сделать приятное.
«Вторая причина, когда люди запоем просматривают сериалы или иные фильмы, — когда им не хватает эмоций или впечатлений, которые они не могут получить в обычной жизни, но очень бы хотели. Это могут быть страдания, эмоции борьбы, эмоции внутренней мобилизации, эмоции драмы. И самый простой способ получить и пережить эти эмоции — сериалы», — предупреждает специалист.
Кроме того, просмотр сериалов запоем — способ обработать какую-то эмоцию. Подобное поведение выполняет еще и функцию обработки травматического опыта, стресса, посттравматического стресса
«Четвертое, это может быть индикатором прокрастинации. Это срабатывает, когда у человека слишком высокие стандарты к себе, он чересчур жестко и жестоко относится к самому себе. И чтобы снизить это давление на себя, отвлечься, ему нужен объект переключения», — рассказа психоаналитик.
Таким образом, подчеркивает эксперт, сериалы для каждого человека выполняют какую-то неповторимую психологическую функцию. И в том, что это за функция, разбираться надо индивидуально.