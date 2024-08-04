Задышит! Эксперт рассказал, решает ли пластика проблемы с дыханием

Пластическим хирургам регулярно поступают запросы на риносептопластику: уменьшение носа, изменение его формы, удаление горбинки. Поэтому риносептопластика считается одной из самых популярных. Но помимо эстетики этой части лица некоторых пациентов беспокоит и затрудненное носовое дыхание. Чем оно чревато и как его устранить, aif.ru рассказал пластический хирург с 28-летним стажем работы, член ОПРЭХ и ЮОПРЭХ Аванес Черкезов.
«Отсутствие нормального носового дыхания оказывает негативное влияние на весь организм: приводит к болевым ощущениям и даже к серьезным заболеваниям, — говорит эксперт. — Если пациенту приходится дышать исключительно ртом, то у него повышается риск развития гипоксии (кислородного голодания). А хроническая нехватка кислорода не только ухудшает самочувствие (вызывает озноб, тахикардию проблемы с ЖКТ, обмороки), но и чревато развитием патологий сердца, почек, легких и даже головного мозга».
Нос из ушей
По словам Черкезова, причиной затрудненного дыхания носом является искривления носовой перегородки, которое может возникнуть из-за ее неравномерного развития или травм. Исправить это может только пластическая хирургия.
Нередко задачи пластических хирургов выходят за рамки эстетической коррекции пропорций носа — они также включают в себя восстановление нормального функционирования дыхания. Во время операции специалист тщательно осматривает и оценивает состояние искривленных костных и хрящевых структур перегородки.
Некоторые из них удаляются, а на их место устанавливается хрящевой аутотрансплантат надлежащей ровной формы. Его хирург забирает у самого пациента — например, используется хрящевая ткань ушной раковины либо производится забор реберного хряща.
Поменять раковину
Некоторые ситуации требуют от хирургов создания нового носа. При таком раскладе, помимо операции, необходимо делать коррекцию носовых раковин, которые также играют важную роль в дыхательной функции. Если в работе этих анатомических полостных образований произошел какой-то сбой, то за этим непременно последует весьма неприятное и с трудом поддающееся лечению заболевание — вазомоторный ринит.
Наружное искривление носовой перегородки часто искажает форму носовых раковин, что вызывает асимметрию. Даже при нормальном состоянии этих структур может потребоваться их коррекция, так как операция только на перегородке, как правило, еще не гарантирует оптимального дыхания. Поэтому хирурги часто выполняют пластические операции на носовых раковинах одновременно, чтобы пациент 100% избавился от своего недуга.
Не только ради красоты
Наш эксперт подчеркивает, что ринопластика — не просто операция по изменения формы и размера носа. Это сложный и многоступенчатый процесс, который требует от хирурга четкой последовательности действий для решения как эстетических, так и функциональных задач.
Такая операция всегда выполняется с учетом индивидуальных особенностей организма пациента. Ведь далеко не все случаи стандартны, и к каждому из них нужен свой подход. Именно поэтому, для получения успешного результата, пластический хирург должен обладать не только высокой квалификацией в своей области, но и в какой-то степени быть психологом. Ему важно мягко, но убедительно донести до пациента, что форма и функция носа — то, что ни в коем случае нельзя рассматривать по отдельности.
Да и, по сути, невозможно добиться идеального внешнего вида носа, если в его функциональности имеются нарушения. Поэтому приоритет должен отдаваться исправлению нарушенной функции органа, а только потом можно заниматься эстетикой.