Задышит! Эксперт рассказал, решает ли пластика проблемы с дыханием

Такая операция всегда выполняется с учетом индивидуальных особенностей организма пациента. Ведь далеко не все случаи стандартны, и к каждому из них нужен свой подход. Именно поэтому, для получения успешного результата, пластический хирург должен обладать не только высокой квалификацией в своей области, но и в какой-то степени быть психологом. Ему важно мягко, но убедительно донести до пациента, что форма и функция носа — то, что ни в коем случае нельзя рассматривать по отдельности.