Задержание Павла Гнилорыбова: чем известен блогер-архитектор

Павел Гнилорыбов родился 24 февраля 1991 года в Ростовской области. Учился в Московском государственном университете на историческом факультете. Автор нескольких книг. Создал экскурсионный проект «Моспешком». Является одним из основателей незарегистрированной Либертарианской партии России. В качестве экскурсовода Гнилорыбов сотрудничал с обществом «Мемориал»*. В 2016 году участвовал в выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве. Поддержан партией «Яблоко», а в качестве основного места работы у него указан «Фонд содействия развитию городов “Городские проекты Ильи Варламова** и Максима Каца**”». При этом есть версия, что он сотрудничает со столичными властями.