Задержание Павла Гнилорыбова: чем известен блогер-архитектор

Создатель телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов задержан сотрудниками правоохранительных органов. По информации ТАСС, в отношении блогера составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Ему грозит штраф до 4 тысяч рублей, арест на срок до 15 суток или до 120 часов обязательных работ.
— Он пострадал за то, что прошел через кордоны полиции в центре Москвы в день репетиции парада — чтобы попасть в гостиницу «Националь», где у него был забронирован номер, — пишет политик Роман Юнеман.
Кто такой Гнилорыбов
Павел Гнилорыбов родился 24 февраля 1991 года в Ростовской области. Учился в Московском государственном университете на историческом факультете. Автор нескольких книг. Создал экскурсионный проект «Моспешком». Является одним из основателей незарегистрированной Либертарианской партии России. В качестве экскурсовода Гнилорыбов сотрудничал с обществом «Мемориал»*. В 2016 году участвовал в выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве. Поддержан партией «Яблоко», а в качестве основного места работы у него указан «Фонд содействия развитию городов “Городские проекты Ильи Варламова** и Максима Каца**”». При этом есть версия, что он сотрудничает со столичными властями.
— Работая в музее и одновременно продвигая собственные проекты, Гнилорыбов, скорее всего, смог выстроить хорошие отношения с Мосгорнаследием и Кибовским (бывший руководитель Департамента культуры Москвы), потому что все подобные издания — проекты двух московских министерств — Мосгорнаследия и Департамента культуры Москвы. Больших денег Паша, скорее всего, за это не получил, зато теперь все знают фамилию Гнилорыбов, — заявила экс-директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева.
С 2017 года Гнилорыбов — автор канала «Архитектурные излишества», в котором насчитывается 119 тысяч подписчиков. В 2022 году он работал на телеканале «360», где вел программу «Город с историей», рассказывающую о населенных пунктах Московской области. Также он ведет лекции. Последняя состоялась 4 мая в Санкт-Петербурге. Выступление было на тему «Как современники ругали архитектуру в разные исторические эпохи».
* Признано в РФ иностранным агентом и ликвидировано.
** Признан в РФ иностранным агентом.