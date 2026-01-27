Задержание Анны Миньковой: что известно о допросе и высказываниях скандальной чиновницы

С апреля 2015 по октябрь 2025 года Минькова занимала пост вице-губернатора Краснодарского края по социальным вопросам. Она покинула должность по «внутренним убеждениям». Сейчас Минькова возглавляет телеканал «Кубань 24». Ранее она работала на канале с 2006 года, сначала в качестве замдиректора, а в 2014-м стала директором.