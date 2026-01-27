Популярные темы
Задержание Анны Миньковой: что известно о допросе и высказываниях скандальной чиновницы

Сегодня, 27 января, задержали бывшую вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову. Рассказываем, в чем её подозревают и с какими скандалами она связана.

Источник: Официальный Telegram-канал администрации Краснодарского края

Сегодня была задержана бывшая вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Экс-чиновницу доставили на бывшее место работы, где с её участием проводятся следственные действия.

«О задержании пока речь не идет, проводятся следственные действия», — цитирует «КоммерсантЪ» источник в силовых ведомствах.

Это произошло после обысков в администрации края на прошлой неделе, связанных со срывом строительства социальных объектов.

Кто такая Анна Минькова

С апреля 2015 по октябрь 2025 года Минькова занимала пост вице-губернатора Краснодарского края по социальным вопросам. Она покинула должность по «внутренним убеждениям». Сейчас Минькова возглавляет телеканал «Кубань 24». Ранее она работала на канале с 2006 года, сначала в качестве замдиректора, а в 2014-м стала директором.

В чем ее подозревают

Минькову проверяют на причастность к мошенническим схемам в сфере здравоохранения. Следователей заинтересовала аренда двухэтажного здания одной из поликлиник Краснодара, принадлежащего бывшей свекрови чиновницы. В 2018 году родственница оформила госконтракт на сдачу помещения больнице и за четыре года получила 20 млн рублей из бюджета.

«Силовики проверяют необходимость подобных трат для больницы и степень участия бывшего замгубернатора в подписании договора», — пишет Telegram-канал Baza.

Кроме того, следствие проверяет связь Миньковой с другими социальными проектами края, где уже проходили обыски и задержания.

  • В Приморско-Ахтарском округе соцобъект для инвалидов строился в неподходящем месте, из-за чего смета выросла до 2 млрд рублей.

  • 20 января прошли обыски у заместителя главы города Горячий Ключ. Там построенная школа за 1,2 млрд рублей несколько раз дала течь крыши, возникали пожары, и не работало отопление.

По данным следствия, Минькова курировала строительство всех этих объектов. Пока нет информации о возбуждении уголовного дела.

Мнение экспертов

Дело активно обсуждается в Краснодарском крае. По оценкам экспертов, речь может идти не о случайном инциденте, а о возможном проявлении системных проблем.

«Эксперты считают, что оно может выявить системные проблемы в управлении региональными ресурсами, особенно в сфере здравоохранения», — пишет «Царьград».

Еще один скандал с Миньковой

В 2022 году бывшая чиновница оказалась в центре скандала. Во время встречи с родителями, посвященной нехватке мест в школах и запуску автобусов, Минькова отчитала одну из мам, возмущаясь, зачем родители покупают квартиры в районах без школ.

«Это ваш выбор — заводить детей», — ответила она.

Позже бывшая вице-премьер региона извинилась за свои высказывания, но в Сети ее продолжали сравнивать со свердловской чиновницей Ольгой Глацких, говорившей, что «государство не просило рожать», пишет 93.ru.

Незаконно получила квартиру

Сообщается, что Анна Минькова получила квартиру в благодарность от застройщика, который был подрядчиком краевого Минздрава.

«Предварительно, компания была подрядчиком краевого Минздрава. Недвижимость стала платой за помощь со стороны чиновницы», — пишет Telegram-канал Kub Mash.