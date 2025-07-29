Задержание агента Украины в Ростове: почему ГУР и СБУ делают ставку на мигрантов

Известно, что иностранец прибыл в Ростов-на-Дону, где снимал квартиру, а также следил за своей жертвой. Мужчина заключен под стражу и дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе части 1 статьи 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту» и части 1 статьи 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств». Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович напомнил в разговоре с ВФокусе Mail, что СБУ и ГУР вербуют не только мигрантов, но и представителей коренного населения.