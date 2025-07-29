Задержание агента Украины в Ростове: почему ГУР и СБУ делают ставку на мигрантов

Сотрудники ФСБ задержали гражданина одного из государств Центральной Азии, готовившего покушение на высокопоставленного российского военнослужащего. Мужчина был завербован украинскими спецслужбами при посредничестве своего знакомого, который является сторонником террористической организации.
— В ходе проведения следственных действий у него изъято СВУ массой 400 грамм в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамера для наблюдения, — сообщили в ФСБ.
Известно, что иностранец прибыл в Ростов-на-Дону, где снимал квартиру, а также следил за своей жертвой. Мужчина заключен под стражу и дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе части 1 статьи 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту» и части 1 статьи 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств». Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович напомнил в разговоре с ВФокусе Mail, что СБУ и ГУР вербуют не только мигрантов, но и представителей коренного населения.
— В основном вербуют из маргинальных слоев населения бедную малообразованную молодежь, людей, склонных к внушению, в том числе лиц наркозависимых, которых находят через базы данных наркосетей, которые, как известно, тесно связаны с украинскими спецслужбами. Вполне естественно, что в эти контингенты попадает тот или иной процент трудовых мигрантов в России, особенно тех, кто не смог найти постоянную работу, испытывает определенные материальные затруднения и поддается внушению извне, — рассказал Мендкович.
Несмотря на то что процент использования иностранцев для совершения преступлений невелик, работа по выявлению радикалов должна проводиться и далее, отметил собеседник ВФокусе Mail.
— Нужно признать, что работа у наших силовиков большая и непростая. Но хотел бы заметить, учитывая, что мы сейчас наблюдаем, несмотря на то что уже не первый год идет вооруженный конфликт, мы видим, что очень большой процент крупных общественно опасных деяний удается предотвратить на стадии приготовления. Это, несомненно, плюс и высокая оценка работы наших спецслужб, наших силовиков, — подытожил Мендкович.
Глава ЧРК «Р-Техно» Роман Ромачев считает, что, вербуя мигрантов, ГУР и СБУ действуют продуманно. Как минимум это не требует больших финансовых вливаний, а также вызывает вопросы в российском обществе.
— В последние годы мигрантская повестка стала ключевой в России. Большое количество преступлений совершаются мигрантами, большое количество их физически находится в России, их сложнее контролировать. И все, что касается мигрантов, может зажечь искру в обществе. Если мигранты совершают теракт, этого и добивается СБУ или ГУР, то получается двойной выхлоп. То есть это устранение неугодного лица либо группы лиц и взрыв волны негодования в отношении политики, которая ведется по отношению к иммигрантам, — объяснил Ромачев.
Таким образом, украинские спецслужбы пытаются разжечь протестные настроения внутри России. Поэтому большие задачи стоят перед российскими органами контрразведки.
— Необходимо изучать их, в том числе и телефоны, как это делается, например, с гражданами Украины, которые переселяются в Россию. Необходимо детально и четко понимать, для какой цели человек приехал в Россию. Зарабатывать деньги легальным способом, либо его ничто не держит здесь, ни работодатель, ни семья, и он способен, совершив преступление, сбежать отсюда, — отметил эксперт.
Ромачев напомнил, что к моменту начала специальной военной операции во всех городах Российской Федерации присутствовали мигранты с ближнего зарубежья, как легальные, так и нет. Находились они и в регионах, близких к зоне боевых действий.
— Если работодатель привлек мигрантов и они исполняют закон, проблем нет. Если они закон нарушают, это в любом месте, неважно, есть ли там боевые действия, либо нет, они должны быть отправлены к себе на родину, — заключил Ромачев.