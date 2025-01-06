Задержана пара, снимавшая фейковые видео о домашнем насилии

На юго-западе Китая была задержана супружеская пара, снимавшая фейковые видеоролики о домашнем насилии в отношении жены с целью увеличения просмотров в соцсетях. Об этом пишет South China Morning Post.
Полиция Куньмина (провинция Юньнань, Китай) арестовала мужчину по фамилии Цай и его жену по фамилии Ли, поместив их под пятидневный административный арест. Пару обвинили в фабрикации видеозаписей и оказании негативного влияния на общество.
Во время допроса Цай признался полиции, что завидовал онлайн-знаменитостям, которые получали огромную прибыль от просмотров. Чтобы повысить собственные охваты в соцсетях, пара решила разыграть настоящую семейную драму, сняв видео о домашнем насилии. Для этого жена написала ужасающие сценарии, по которым были сняты короткие видеоролики.
В одном из их самых популярных видео было показано, как Ли, которой надоел произвол мужа, сбежала из дома, но вскоре была поймана и заперта в маленькой комнате. Там, женщина сидела на полу, накрывшись грязным одеялом, и безответно попросила у мужа еды.
После того, как полиция поймала преступников, их аккаунты были заблокированы, а видео — удалены. По данным местной полиции, это лишь одно дело о фальсификации видео из 10 тысяч раскрытых.
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