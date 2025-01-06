Задержана пара, снимавшая фейковые видео о домашнем насилии

В одном из их самых популярных видео было показано, как Ли, которой надоел произвол мужа, сбежала из дома, но вскоре была поймана и заперта в маленькой комнате. Там, женщина сидела на полу, накрывшись грязным одеялом, и безответно попросила у мужа еды.