Зацикленность на собственном счастье делает вас менее счастливыми

Согласно недавнему исследованию Американской психологической ассоциации, зацикленность на достижении собственного счастья чаще всего приводит к унынию и депрессивным состояниям.
В ходе научной работы были проанализированы ответы на опросы, а также дневниковые записи ~1800 человек за последние 11 лет. Как выяснилось в итоге, ожидание «счастья» способно вызвать переживания и пограничные состояния, оказывающие со временем негативный эффект на общее психологическое здоровье.
Кроме того, было выявлено, что люди, переживающие о достижении счастья, как правило, имеют меньшую удовлетворенность текущей жизнью и больше симптомов депрессии. В дальнейшем, имея подобное ментальное состояние, обрести счастье даже при достижении желаемого результата — практически невозможно.
Как конкретно это работает?
Когда вы начинаете оценивать свои чувства в какой-либо ситуации, предполагая, что должны получить больше удовольствия от происходящего, вы совершенно лишаете себя возможности счастья. Аналогичный эффект наблюдается, если вы совершаете что-либо, исключительно чтобы получить положительные эмоции, отвергая текущие обстоятельства и эмоции.
Как этого избежать?
Ведущий автор исследовательской работы, психолог Фелиция Зервас, утверждает, что для избежания негативных последствий необходимо перестать «измерять» уровень собственного счастья и сосредоточиться на принятии всех чувств, а не только радостных. Также можно практиковать когнитивно-поведенческие стратегии, вроде практики осознанности. Потенциально это поможет «снизить нагрузку при постановке эмоциональных целей».
О нескольких метакогнитивных практиках, ориентированных на поиск психологического контроля, можно узнать по ссылке.
Кристина Корчанова