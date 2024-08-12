Зацикленность на собственном счастье делает вас менее счастливыми

В ходе научной работы были проанализированы ответы на опросы, а также дневниковые записи ~1800 человек за последние 11 лет. Как выяснилось в итоге, ожидание «счастья» способно вызвать переживания и пограничные состояния, оказывающие со временем негативный эффект на общее психологическое здоровье.