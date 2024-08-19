Зачетный год: как быстрее стать своим в студенческой тусовке

Затем наступает так называемый «культурный шок» (принятие реальности), когда ребята сравнивают свои ожидания с реальным положением дел. Иногда это приводит к ощущению растерянности, подавленности, особенно если учебные требования оказываются сложнее, чем можно было предположить. Кто-то чувствует себя не в своей тарелке и может усомниться в выборе. Тоска по дому усиливается. На этом этапе могут сдаться даже родители, побуждая чадо вернуться домой. Но самое лучшее, что можно сделать, — это поддержать студентов, помочь им в создании и укреплении связей в университете.