Зачетный год: как быстрее стать своим в студенческой тусовке

Вчерашние школьники больше всего боятся нового коллектива, опасаются не найти друзей и попасть под град насмешек из-за внешнего вида и одежды. Вероятные трудности с учебой — тоже весьма распространенный страх: переход от школьной программы к университетскому уровню для кого-то становится испытанием на прочность.
Медовый месяц и культурный шок
Психолог-консультант, сотрудник Психологического центра НИЯУ МИФИ Александр Бобков делит адаптационный период в вузе на несколько этапов. Первый можно назвать медовым месяцем.
— Зачастую этот начальный этап начинается еще до поступления в университет. Студенты предвкушают встречи с новыми людьми, новые возможности. Всё это ошеломляет, веселит и стимулирует, — рассказывает эксперт.
На этом этапе молодые люди стремятся к независимости и, как правило, не тоскуют по дому, если живут в общежитии.
Затем наступает так называемый «культурный шок» (принятие реальности), когда ребята сравнивают свои ожидания с реальным положением дел. Иногда это приводит к ощущению растерянности, подавленности, особенно если учебные требования оказываются сложнее, чем можно было предположить. Кто-то чувствует себя не в своей тарелке и может усомниться в выборе. Тоска по дому усиливается. На этом этапе могут сдаться даже родители, побуждая чадо вернуться домой. Но самое лучшее, что можно сделать, — это поддержать студентов, помочь им в создании и укреплении связей в университете.
— Затем наступает первоначальная адаптация — привыкание к требованиям жизни в учебном заведении. Студенты начинают успешно справляться со множеством изменений, испытывают подъем, ощущают эффективность своего труда, начинают привыкать к рутине, — говорит Александр Бобков.
Тут жизнь играет новыми красками: обретается уверенность в себе, появляются новые друзья, налаживается быт в общежитии.
— Дальнейший этап — это ментальная изоляция, которая сводится к сравнению жизни дома и в учебном заведении. Когда студенты возвращаются домой во время академических каникул, они даже могут чувствовать себя дома не так комфортно, как раньше, — продолжает психолог.
Теперь молодые люди словно ощущают себя между двумя мирами, причем им кажется, что они не принадлежат полностью ни одному из них. Это время поиска своего места в мире, а также сомнений в былых убеждениях и ценностях. Эксперт предостерегает: могут обостриться конфликты со сверстниками.
И вот, наконец, наступает принятие и интеграция, приходит долгожданное ощущение равновесия. Студенты устанавливают более прочные связи с однокурсниками и преподавателями, понимают, как добиться успехов в учебе. Они активнее участвуют в общественной жизни, называя университет и общежитие своим домом. Зависимость от родителей и связь с родным городом начинает ослабевать.
Чтобы эффективнее пройти адаптацию, Александр Бобков советует вовремя просить о помощи тех, кто реально может ее оказать — преподавателей, администрацию. Ресурсов много: административная поддержка, академическое консультирование, психологическая помощь, дополнительные занятия с репетиторами и многое другое.
Заводи друзей и будь собой
О том, как в самом начале правильно «зайти в аудиторию», рассказали второкурсницы бакалавриата Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова.
— В первые дни студенческой жизни прежде всего настораживает и пугает переход от относительно защищенной школьной среды к более самостоятельной и ответственной студенческой жизни, — рассуждает Дарья Дукарт. — Первокурсникам приходится сталкиваться с незнакомыми людьми и новыми правилами.
Студенты советуют набраться терпения, чтобы получше узнать однокурсников и преподавателей. Друзья обязательно появятся.
— Первое, что меня поразило в университете, — громадность коллектива. В аудитории сидели 80 человек, о которых я ничего не знала, а они ничего не знали обо мне, — делится Алиса Большакова. — Я была готова к тому, что не смогу завести друзей, а мои интересы покажутся всем странными. Но уже в конце недели я обзавелась друзьями, с которыми в будущем бралась за самые смелые идеи.
Студенты советуют вчерашним школьникам смело подходить и знакомиться с однокурсниками. В конце концов, другие юноши и девушки тоже находятся в поиске новых друзей, поэтому интерес взаимный.
— Не следует закрываться ото всех и мечтать, что когда-то кто-то подойдет к тебе первым. Нужно быть в меру дружелюбным и проявлять инициативу в общении. При этом не стоит судить однокурсников по внешнему виду, относиться к кому-то с презрением или агрессией, — предостерегает Мария Белова.
Староста Ксения Кузьмина советует стеснительным первокурсникам на начальном этапе активнее общаться в студенческом чате, тогда и при общении онлайн будет меньше скованности и неловкости.
Будущие звезды тележурналистики единогласно не советуют примерять на себя чужой образ, чтобы привлечь внимание или быть на пике популярности. Несвойственную роль не удастся долго выдерживать, поэтому лучше с самого начала вести себя естественно.
— Будьте собой. Наверное, многие ребята слышат эту фразу постоянно, но это действительно хороший совет. Не нужно подстраиваться под других и угождать всем. Поступайте так, как считаете нужным. А люди, которые будут ценить вас, со временем обязательно появятся в вашей жизни, — говорит Анна Аносова.
Что касается злых языков и ядовитых шуток, то представители нового поколения подчеркивают, что сплетников нигде не любят. Так что не имеет смысла завоевывать на курсе популярность, свысока обсуждая и осуждая чей-то внешний вид.
— Нельзя сплетничать и критиковать других — это создает негативную атмосферу, — говорит Аксинья Амелина. — Будьте открытыми, не сравнивайте себя с другими: каждый человек уникален. Не бойтесь ошибаться и никогда не сдавайтесь.
Ботаники и хулиганы
Людям старшего поколения это может показаться странным, но негативный образ всеми презираемого ботаника постепенно уходит в прошлое.
— Лично для меня студент, который увлечен учебой, — первый человек, с которым стоит подружиться. Возможно, потому, что я сама такая, — продолжает Алиса Большакова. — Такой студент всегда поддержит разговор на различные темы, поможет в учебе и не даст расслабиться, создав дух здорового соперничества.
По мнению Анны Кашириной, студенты, которые по-настоящему увлечены учебой, должны вызывать восхищение и уважение, ведь они стремятся стать профессионалами в своей сфере. Шутки в адрес тех, кто фанатично относится к своему делу, всё-таки не исключены. Но современные студенты стараются быть толерантными друг к другу и уважать интересы каждого.
— Вообще, не стоит слишком переживать из-за того, как на вас будут реагировать однокурсники. Не старайтесь быть идеальными, чтобы понравиться каждому, — подсказывает Каширина.
Если насмешки и даже издевательства всё-таки портят жизнь, нельзя винить себя в этом, списывая всё на внешний вид и особенности поведения.
— Помните, что вы не виноваты в травле, и никто не имеет права так с вами обращаться, — предостерегает психолог МИФИ Александр Бобков. — С издевательствами лучше всего бороться на самой ранней стадии. В противном случае такое поведение по отношению к вам может укорениться и его будет сложнее остановить.
Первым шагом психолог считает прямой разговор с обидчиком. Необходимо дать понять человеку, что его поведение неприемлемо и вы хотите, чтобы он прекратил его. Порой хулигана могут остановить простые фразы «Не говори со мной так» или «Я чувствую, что ты меня унижаешь или оскорбляешь, это твое намерение?».
— Сохраняйте все письма, электронные сообщения, тексты, словом, всё, что свидетельствует об издевательском поведении. В случае разбирательства это пригодится. А если обидчик узнает, что вы ведете такой письменный учет, то это может заставить его задуматься и прекратить издевательства, — подсказывает эксперт.
По последней моде
В школьной среде одежда часто становится причиной насмешек. Но студентам не стоит излишне критично оценивать свой гардероб. Превращать аудиторию в подиум сегодня не так актуально, как это было, скажем, в начале «гламурных» нулевых. Больше всего у студентов нового поколения ценится индивидуальность.
— По крайней мере, на нашем факультете вам всегда сделают комплимент, если вы выглядите необычно, ярко, красиво, — ободряет Алиса Большакова. — Модное — это то, что носят все. А наши студенты стараются проявлять индивидуальность при помощи одежды, невзирая на модные тенденции.
Конечно, не во всех вузах такая ситуация. И было бы лукавством утверждать, что модная одежда совсем никого не интересует. Но бояться, что наряд не выдержит конкуренции, и комплексовать из-за этого тоже не имеет смысла.
— Конечно, судят по одежке, но сейчас, в эпоху шоурумов и маркетплейсов, очень сложно вычислить стоимость той или иной вещи. Окружающие больше обращают внимание на опрятность, состояние волос и кожи, — подсказывает Ксения Кузьмина.
Дарья Дукарт подчеркивает, что настоящая красота и привлекательность идут изнутри. Внешний вид и мода могут быть важными аспектами жизни студента, но они не должны стать главными приоритетами.
Предпочтение внутреннего мира внешнему образу во многом зависит от учебного заведения, считает второкурсник института физико-технических интеллектуальных систем НИЯУ МИФИ Глеб Лебедев. Так, в вузах с уклоном в точные науки прежде всего ценятся ум, знания и интеллект, без которых туда и не поступить.
— Мой институт — самый «прикладной и инженерный» в МИФИ. Основу здесь составляют парни, которые одеваются довольно обычно. По крайней мере, наши уши не настроены на последние писки моды, — иронизирует будущий ученый. — Предположу, например, что у экономистов и ребят с международных отношений дела могут обстоять иначе.
С точки зрения студентки первого курса магистратуры НИЯУ МИФИ Надежды Оноприенко, в этом вузе вообще не важно, как и во что ты одеваешься, поскольку «мифисты» прежде всего пытаются понять, какой ты человек.
— Но имеет смысл следить за собой, а то многие ребята, переезжая в общежитие, почему-то считают, что можно, например, перестать мыться. Вот это совсем плохое решение. Так что просто следите за собой, и вы будете прекрасны, — подсказывает Надежда Оноприенко.
Временные трудности
Когда первые страхи вчерашних абитуриентов остаются позади, появляются другие проблемы, которые тоже следует предусмотреть. Большинству студентов прежде всего не хватает времени. Поэтому психолог советует сразу научиться распределять 24 часа так, чтобы успевать всё.
— Первый год жизни в университете может быть хаотичным, особенно если вы взяли на себя слишком много или параллельно работаете, — говорит Александр Бобков. — Обязательно научитесь управлять своим временем. Родители больше не будут напоминать вам о необходимости учиться или просыпаться и идти на занятия. Вам придется самостоятельно жонглировать парами, мероприятиями, домашними заданиями и общественной жизнью.
С точки зрения студентки Надежды Оноприенко, не следует оставлять учебу на последний момент, иначе проблем не избежать. Часто злую шутку с первокурсниками играет именно самостоятельность, к которой они еще толком не привыкли.
— Главное отличие высшего и среднего учебных заведений в том, что в школе за твоей успеваемостью и поведением всё-таки следили классный руководитель и родители. А в университете единственный, кто может присматривать за тобой, — это ты сам. Многие, ощущая свободу, перестают ходить на пары, что приводит, конечно, к неудовлетворительным оценкам, — предостерегает Надежда Оноприенко.
Но на этом этапе всё обратимо, если взять себя в руки, избавиться от страха перед учебой и как следует поднажать.
— Я окончил школу с золотой медалью, но первой моей оценкой в МИФИ была двойка за самостоятельную работу по физике. Однако эта двойка практически ни на что не повлияла — при первой же возможности я ее спокойно исправил, мир не рухнул, — комментирует Глеб Лебедев.
По мнению студента, не надо относиться к подобным неудачам как к финальной точке. Работы можно переписать, а тему освоить заново. Главное — не превращать такие ситуации в трагедию, но при этом ответственно относиться к учебе. А основной лайфхак — это совместная работа с однокурсниками: так будет проще всем, да и товарищеские отношения быстрее формируются. Лучше всего понимаешь материал, когда складно объясняешь его товарищу, подчеркивает студент.
— Я из обычной школы, без углубленного изучения физики и математики. До университета никаких трудностей в обучении не имел, но на первом курсе довольно быстро пришло осознание, что пора учиться «по-настоящему». Как правило, если студент хорошо знает предмет, то никакой строгий преподаватель ему не страшен, — резюмирует Глеб Лебедев.
При этом психолог и студенты не советуют зацикливаться только на учебе. В университете всегда можно найти объединение или кружок по душе — спортивный, культурный, творческий, интеллектуальный. Такие занятия полезны для психического и физического здоровья и помогут встретить новых единомышленников.