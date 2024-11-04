Зачем в Новый год бросать монетку в бокал с шампанским?

Монетка в бокале с шампанским — традиция, запрограммированная на финансовое благополучие. Как правильно использовать монетку, важен ли ее номинал и как загадать желание на богатство, читайте в справке aif.ru.
Как правильно бросить монетку в бокал в новогоднюю ночь?
Во всех сценариях, связанных с новогодней ночью, фигурирует бокал именно игристого, а не какого-то другого напитка. Шампанское стало атрибутом праздника и волшебства за счет своей легкости и игривых пузырьков. Ранее aif.ru рассказывал, как по пузырькам можно определить качество алкоголя.
Есть несколько вариантов, как правильно загадать желание на финансовое благополучие с монеткой. Первый: сначала нужно положить в бокал монетку, загадать желание, наполнить бокал шампанским и выпить. Второй: монетку на время наполнения бокалов зажимают в кулаке и сосредоточенно думают о желании, а потом бросают ее в напиток. В конце из пустого бокала достают монетку и кладут в кошелек — весь год нужно носить ее с собой, она станет магнитом для денег.
Какие монеты нужно бросать в бокал с шампанским в новогоднюю ночь?
Здесь тоже можно выбрать любой подходящий вариант. По одной из версий, нужно найти монетку, выпущенную в ближайшем високосном году, а по другой — взять монету максимального номинала (в 2024 году в России это 10 рублей). Также есть мнение, что нужно купать в шампанском обязательно пятачок — монету в пять копеек или пять рублей.
Зачем бросать в бокал с вином медную монетку?
Этот секрет никак не связан с исполнением новогодних желаний, но, если гость в праздник выбирает пить вино, а не игристое, можно им воспользоваться.
Монетка из меди может спасти вкус напитка. Если вино отдает ароматом горелой спички, значит в нем переизбыток диоксида серы. Это вещество работает как консервант и позволяет напитку дольше храниться, однако ошибки в его применении могут испортить вино. Медь помогает нейтрализовать соединения серы — для этого и нужно бросать монетку из меди в бокал. В России можно использовать медную советскую копейку.