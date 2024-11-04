Зачем в Новый год бросать монетку в бокал с шампанским?

Есть несколько вариантов, как правильно загадать желание на финансовое благополучие с монеткой. Первый: сначала нужно положить в бокал монетку, загадать желание, наполнить бокал шампанским и выпить. Второй: монетку на время наполнения бокалов зажимают в кулаке и сосредоточенно думают о желании, а потом бросают ее в напиток. В конце из пустого бокала достают монетку и кладут в кошелек — весь год нужно носить ее с собой, она станет магнитом для денег.