Зачем Трамп рассекретил «Операцию Нортвудс» ЦРУ именно сейчас

В августе 2024 года на тот момент кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своего избрания обещал рассекретить документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. И после инаугурации Трампа в СМИ был передан секретный план «Операции Нортвудс», разработанной «ястребами» Пентагона в 1962 году. На Западе документы уже назвали «леденящими душу».
«Под чужим флагом»: террор в Майями и во Флориде
План «Операция Нортвудс» — это 12 страниц, отпечатанных на пишущей машинке и в марте 1962 года представленных на рассмотрение президенту США Джону Кеннеди. Доклад подписан генералом армии США Лайманом Леймницером, который в январе 1962 года возглавил Объединённый комитет начальников штабов США, и членами комитета. В нем подробно изложен секретный план террора, предполагавший осуществление террористических актов против населения США. Эта часть операции называлась «Под чужим флагом».
Согласно плану, американские военные или наемники, переодетые в форму солдат Кубы, должны были высадиться на побережье США и вторгнуться в американские города, сея смерть и страх. Террор должен был настроить население США против Кубы и стать причиной вторжения американцев на остров для свержения «коммунистического режима» Фиделя Кастро.
Диверсия в Гуантанамо
Убийство собственного населения переодетыми наёмниками — не единственная идея американских военных для оправдания вторжения на Кубу. Другой вариант предполагал диверсию на военной базе в Гуантанамо. Диверсанты должны были подорвать американский военный корабль вместе с экипажем. Разумеется, в диверсии обвинили бы кубинцев, а похороны «жертв Фиделя Кастро» должны были вызвать праведный гнев со стороны обывателей США. В документе эти эмоции назывались «полезным возмущением». В ответ американские военные собирались «подавить» все аэродромы Кубы, а затем развернуть вторжение.
Крушение на мысе Канаверал
Были разработаны дополнительные планы (например, «Операция Мангуст»), которые включали в себя не только убийство мирных жителей восточного побережья США, но и крушение во время запуска с мыса Канаверал космического корабля с астронавтом Джоном Гленном на борту. В крушении ракеты должны были обвинить режим Кастро. Доказательства «электронного вмешательства» кубинцев в работу приборов мыса Канаверал предполагалось подделать.
Отказ Кеннеди
Планам «ястребов» не суждено было осуществиться: Джон Кеннеди отказался подписывать план и сместил генерала Лемницера с должности председателя Объединенных штабов. Что, впрочем, не помешало тому возглавить НАТО в 1963 году.
Предлогом для отказа стало противостояние США и СССР в Берлине. Кеннеди ответил, что войска заняты на границе ФРГ и ГДР, и их невозможно использовать для вторжения на Кубу. Его отказ резко снизил рейтинг Кеннеди среди военных и якобы показал его «слабость».
«Вторжение» на Ямайку
«Операция Нортвудс» — еще не все, что готовили американские военные. Этот план, как и «Операция Мангуст» были частью глобального документа под названием «Обоснование военного вторжения США на Кубу». Например, обсуждалась возможность проведения диверсий против жителей не США, а страны — члена ОАГ (Организации американских государств). В качестве кандидатов на «вторжение Кубы» рассматривались такие страны как Ямайка или Тринидад-и-Тобаго. В этом случае США были готовы взять на себя роль «благородного спасителя Ямайки», а в войну планировалось втянуть Британию.
«Операция Нортвудс» давно не секрет
На самом деле Дональд Трамп не явил общественности ничего нового. Он лишь привлек внимание к ранее рассекреченным документам «Операции Нортвудс». Дело в том, что гриф «секретно» был снят с них еще в 1992 году. В 1997 году план операции был обнародован, но затерялся среди четырех миллионов других документов ЦРУ, имеющих отношение к убийству Кеннеди и тоже рассекреченных. Все они были переданы в Национальный архив в Мэриленде. Общественности об «Операции Нортвудс» стало известно в 2001 году, когда в США вышла книга бывшего разведчика-аналитика Джеймса Бэмфорда «Свод секретов».
Почему Кеннеди не подписал, а Трамп рассекретил
Профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, основатель и руководитель программы «Гибридные и информационные войны» АПН Alter Андрей Манойло напоминает, что Джон Кеннеди годом ранее разрешил провести ЦРУ атаку в заливе Свиней. Однако одобрить «Нортвудс» не решился.
— В случае одобрения плана операции «Нортвудс» крайним стал бы Кеннеди. Если, например, произошла бы утечка или сработал крот республиканцев в рядах демократов. Кенннеди моментально вылетел бы из кресла президента и отправился за решетку. Поэтому ранее в 1961 году он одобрил сравнительно «безопасный» лично для него как для лица, принимающего решения, план высадки в заливе Кочиньос. Напомним, высадку осуществили якобы сами эмигранты без ведома ЦРУ. Выглядели события, как чистая самодеятельность. Но если бы они закрепились хотя бы на кусочке кубинской земли и провозгласили «правительство» Кубы, чтобы затем призвать США оказать военную помощь, то Пентагон в считаные минуты признал бы новое правительство. Таким образом США намеревались подписать с ручным правительством договор о взаимной помощи и высадить первую волну войск вторжения. Были и планы по физической ликвидации Фиделя Кастро: он пережил более 80 покушений, — отметил Андрей Манойло.
На самом деле гриф «секретно» с документов по Нортвуду был снят 33 года назад. Но всплыли они в СМИ именно сейчас. Для чего президенту Трампу понадобилась эта демонстрация?
— Все очень просто. Кеннеди был президентом от демократической партии. В ЦРУ тогда сидели тоже сплошные демократы. Соответственно, изуверский план организации взрывов на территории США, в ходе которых погибли бы американские граждане, а свалили бы все на Кубу, разрабатывали тоже демократы.
Трампу выгодно показать звериный оскал своих противников-садистов, для которых простые американцы — ничто, расходный материал и пепел для их политических авантюр.
Трамп ставит перед обществом США вопрос — чем тогда эти самые демократы отличались от обыкновенных террористов? Так президент от республиканцев мстит демократам, расчеловечивая, показывая их истинную сущность, — прокомментировал профессор МГУ.
Майя Новик