Зачем Трамп рассекретил «Операцию Нортвудс» ЦРУ именно сейчас

— В случае одобрения плана операции «Нортвудс» крайним стал бы Кеннеди. Если, например, произошла бы утечка или сработал крот республиканцев в рядах демократов. Кенннеди моментально вылетел бы из кресла президента и отправился за решетку. Поэтому ранее в 1961 году он одобрил сравнительно «безопасный» лично для него как для лица, принимающего решения, план высадки в заливе Кочиньос. Напомним, высадку осуществили якобы сами эмигранты без ведома ЦРУ. Выглядели события, как чистая самодеятельность. Но если бы они закрепились хотя бы на кусочке кубинской земли и провозгласили «правительство» Кубы, чтобы затем призвать США оказать военную помощь, то Пентагон в считаные минуты признал бы новое правительство. Таким образом США намеревались подписать с ручным правительством договор о взаимной помощи и высадить первую волну войск вторжения. Были и планы по физической ликвидации Фиделя Кастро: он пережил более 80 покушений, — отметил Андрей Манойло.