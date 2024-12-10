Зачем собаки облизывают людей: о чем говорит такое поведение животных

Как пишет Popular Science со ссылкой на доцента кафедры психологии и нейробиологии в Университете Трансильвании в Кентукки Эллен Ферлонг, собаки очень общительны в отношении людей. Если животное взаимодействует с человеком, это часто происходит с определенной целью. При этом собачьи облизывания, как говорит эксперт, могут о многом рассказать.
Чтобы понять, почему животное так себя ведет, нужно оценить контекст ситуации. Например, если знакомая собака энергично подходит к человеку, облизывает его по много раз и извивается, облизывание морды или руки, скорее всего, выражает приветствие или энтузиазм.
По словам профессора психологии в колледже Оксидентал Закари Сильвера, такое поведение может также говорить о том, что собака хочет создать связь или подтвердить ее. Могут играть роль возбуждение и чрезмерная стимуляция. Вместе с тем ученые обнаружили, что большинство собак не облизывает людей без разбора. Внимание животного направлено на знакомых ему людей непропорционально.
Иначе говоря, если собака не приветствует всех одинаковыми облизываниями, то это действие, скорее всего, имеет социальное значение — укрепление «стайных» отношений.
Некоторые исследователи полагают, что в основе такого поведения может лежать и социальная иерархия. Например, при взаимодействии с людьми этот жест также может нести аспект умиротворения и подчинения.
При этом облизывание также может означать, что собаки хотят некоторой дистанции и пространства. «Облизывание, чтобы отпустить» сигнализирует, что питомец пытается перенаправить кого-то или избежать нежелательного внимания. Одно или два облизывания лица и руки в сочетании с напряженным телом и попыткой отвернуться или уйти — это признаки отстранения.
У волков, диких предков современных домашних животных, щенки часто облизывают лицо матери, когда она возвращается в логово, выпрашивая отрыгнутую еду. В связи с этим облизывание лица, когда хозяин приходит домой, может быть не просто приветствием, но и просьбой покормить.
Кстати, собаки, поскучав в квартире в одиночестве, могут потом начать вести себя деструктивно. К счастью, есть множество способов сделать одиночество питомца более комфортным и безопасным. Ранее мы рассказывали, как занять собаку, пока вы на работе.