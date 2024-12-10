Зачем собаки облизывают людей: о чем говорит такое поведение животных

Как пишет Popular Science со ссылкой на доцента кафедры психологии и нейробиологии в Университете Трансильвании в Кентукки Эллен Ферлонг, собаки очень общительны в отношении людей. Если животное взаимодействует с человеком, это часто происходит с определенной целью. При этом собачьи облизывания, как говорит эксперт, могут о многом рассказать.