Зачем школьникам нужны олимпиады и как от них отказаться

Многим детям и их родителям кажется, что олимпиады — это для гениев, которые готовы посвящать все свое свободное время подготовке. Об этом и других мифах рассказала блогер «Мела» и мама ученика обычной школы, который был олимпиадником, Мария Федорова.
По словам Федоровой, ее сын пошел учиться в обычную школу, ближайшую к дому. До пятого класса все шло хорошо, но потом уроки математики для ребенка скучными. Тогда женщина узнала про учителя математики в соседнем дворе. Так у подростка появились занятия по математике.
Но учитель предупредила, что для 5−6 классов у нее задач нет, поэтому Федорова скачала с сайта олимпиады по математике «Кенгуру» задания. Год они занимались по ним, а потом перешли на более сложные. В шестом классе подросток стал победителем городского этапа олимпиады по математике.
В восьмом классе Федорова с сыном выбрали лицей, так как в школе ситуация стала совсем плачевной: учителя часто менялись, дети не успевали за программой, родители кричали друг на друга на собраниях.
Лицей был заинтересован в олимпиадах, но это не означало, что упор делался только на это направление, и детям невозможно избежать их.
Для тех, кто готов был участвовать в олимпиадах, проводились дополнительные занятия с лучшими школьными и вузовскими преподавателями. Олимпиады для таких детей — шанс поступить в хорошие вузы, а также пройти стажировки и программы в лучших школах страны.
Если ребенок заинтересовался наукой и хочет ею заниматься, а на пути встретились хорошие преподаватели — то это отличный старт. И, по словам Федоровой, у ее сына и у его друзей есть хобби, общение и развлечение. Это не лишает ребенка детства. И если он нашел свое дело, то надо дать ему развиваться в этом направлении.
Ранее рассказали, какими бывают школьные олимпиады и какие льготы они дают при поступлении в вуз.