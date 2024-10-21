Зачем школьникам нужны олимпиады и как от них отказаться

Если ребенок заинтересовался наукой и хочет ею заниматься, а на пути встретились хорошие преподаватели — то это отличный старт. И, по словам Федоровой, у ее сына и у его друзей есть хобби, общение и развлечение. Это не лишает ребенка детства. И если он нашел свое дело, то надо дать ему развиваться в этом направлении.