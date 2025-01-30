Зачем шахтеры брали с собой в забой канареек. Видео

Чтобы вовремя распознавать угарный газ, ученый Джон Холдейн предложил использовать мелких животных в качестве «детекторов». Поначалу для этой цели были выбраны мыши, но они не подошли, так как было сложно определить, когда именно грызуны начинали замечать газ и страдать от него. Тогда выбор пал на желтых птичек — канареек. Почему они идеально справились со своей задачей рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.