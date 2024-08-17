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Зачем олени сбрасывают свои рога

Удивительно, но олени ежегодно сбрасывают, а затем заново отращивают рога. Считается, что подобный процесс регенерации, напрямую зависящий от окружающей среды, может найти применение в современной медицине.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В природе рога имеют только олени мужского пола (за исключением карибу). Животным они необходимы для защиты и сражений в период спаривания. Кроме того, самки некоторых видов именно по размеру и витиеватости рогов оценивают потенциальных партнеров. ВФокусе Mail решил выяснить, зачем же олени ежегодно сбрасывают рога и как ученые планируют применять их стволовые клетки в медицине.

Оленьи рога — самые быстрорастущие кости

Считается, что рога являются самыми быстрорастущими костями у всех известных сегодня позвоночных. У некоторых видов оленей они вырастают в среднем на 2 см в день, или на 120 см за три месяца. Однако, генетические особенности и недостаток пищи могут замедлить рост рогов.

С момента зарождения и до полного созревания рога покрывает пушистая бархатистая кожица с кровеносными сосудами, которые доставляют питательные вещества и кислород к костям по мере их формирования.

Почему олени сбрасывают рога и правда ли, что после этого их съедают белки?

С наступлением зимы уровень тестостерона в организме оленей-самцов падает, и тогда они сбрасывают рога. При этом, сброшенные рога обычно становятся полезным лакомством для различных грызунов, благодаря высокому содержанию белка и кальция. Вероятно, именно поэтому сброшенные рога можно обнаружить крайне редко в дикой природе.

Кстати, перед тем, как сбросить рога, олени зачастую «чешут» их о кору деревьев и ветки, чтобы стереть защитный слой. Без него кости постепенно начинают затвердевать и отмирать.

Оленьи рога способны совершить революцию в медицине

Недавно ученые смогли определить стволовые клетки, от которых зависит рост рогов — они аналогичны тем, что восстанавливают утраченные конечности у амфибий. Предполагается, что в будущем способность млекопитающих отращивать части тела может лечь в основу регенерации тканей и органов человека.

Больше интересных фактов: почему новорожденные оленята постоянно сворачиваются калачиком под кустом, рассказываем по ссылке.