Зачем олени сбрасывают свои рога

В природе рога имеют только олени мужского пола (за исключением карибу). Животным они необходимы для защиты и сражений в период спаривания. Кроме того, самки некоторых видов именно по размеру и витиеватости рогов оценивают потенциальных партнеров. ВФокусе Mail решил выяснить, зачем же олени ежегодно сбрасывают рога и как ученые планируют применять их стволовые клетки в медицине.