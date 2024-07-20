Зачем нужны операции по «подтяжке кожи» у собак и кошек

Операция может казаться сложной, но в действительности она достаточно безопасна и крайне необходима для питомцев с проблемами с век. Если вы замечаете, что животное долго держит глаз закрытым, постоянно прищуривается или подергивает веком, а также, если у него заметно покраснение или появление синий пелены вокруг глаз, нужно немедленно обратиться за консультацией.