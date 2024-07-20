Зачем нужны операции по «подтяжке кожи» у собак и кошек

Операции по подтяжке кожи для таких пород, как английский бульдог, являются настоящим спасением. У представителей этой породы деформированные веки могут закатиться внутрь глаз, отчего ресницы будут задевать роговицу. Чтобы исправить дефект, нужно сделать специальную операцию подтяжки кожи. Хирургическая процедура не является косметической, а, напротив, она жизненно необходима животным, чтобы облегчить боль и помочь им лучше видеть.
Для этих бедных животных каждое моргание является мучительным. Они часто щурятся, чтобы видеть, и это может привести к тому, что веки будут опущены еще больше.
Не только английские бульдоги нуждаются в подобной операции. Некоторые породы собак генетически склонны к развитию проблем с веками. Например, собаки с укороченными и приплюснутыми мордами — боксеры, бостон-терьеры, французские бульдоги, пекинесы, мопсы и ши-тцу.
Основная сложность заключается в том, что вовремя определить возникшее заболевание очень сложно, так как симптомы болезненного состояния в щенячьем возрасте маскируются под проблемы с поведением.
Мы видим этих 6-месячных щенков, которые капризничают, плохо поддаются дрессировке, все еще не приучены к домашнему хозяйству и не преодолели стадию щенячьего «нытья». Если присмотреться повнимательнее, то они постоянно испытывают боль каждый раз, когда моргают — неудивительно, что они не уделяют внимания тренировкам.
У крупных пород кошек с плоскими мордами, таких, как персы и гималайцы, или круглыми, пухлыми щеками, таких, как сибиряки, рэгдоллы и мейн-куны, также могут быть проблемы с неправильной формой век, хотя это встречается не так часто, как у собак.
Операция может казаться сложной, но в действительности она достаточно безопасна и крайне необходима для питомцев с проблемами с век. Если вы замечаете, что животное долго держит глаз закрытым, постоянно прищуривается или подергивает веком, а также, если у него заметно покраснение или появление синий пелены вокруг глаз, нужно немедленно обратиться за консультацией.
О том, как подготовить собаку к приему у ветеринара рассказали в этой статье.
Кристина Корчанова