Зачем нужны черные точки на лобовом стекле автомобиля?

На лобовом стекле большинства машин есть участки, закрашенные маленькими черными точками: снизу, сверху и около зеркала заднего вида. Эти точки называются «фритты». Можно подумать, что они нужны лишь для красоты или для защиты от солнца, но на самом деле этот узор выполняет другую задачу.
До середины прошлого века стекла крепились к автомобилям с помощью металлической рамки, а после этого автопроизводители повсеместно перешли на клей. Фритты, сделанные из капель керамической краски, помогают замаскировать этот клей и к тому же укрепляют его, помогая стеклу крепко держаться.
Современное лобовое стекло, как объясняет портал IFLScience — настоящее чудо техники, которое многие воспринимают как должное. Фритты не только маскируют стыки и прячут разводы, но еще и защищают клей от солнечного ультрафиолета — иначе он приходил бы в негодность гораздо быстрее, в результате стекло могло бы просто вывалиться в самый неподходящий момент (а когда вы за рулем, подходящих для такого моментов просто нет).
Еще одно важное свойство фриттов — они помогают равномерно распределять температуру по стеклу, когда они изготавливается в печи. Ровная полоса краски прогревается быстрее, чем само стекло, и может деформировать его, а точечный узор позволяет температуре распределяться по материалу более равномерно и спасает от искажений.
Ну и декоративную функцию эти точки, конечно, тоже выполняют — тем более что они там прочно впаяны в стекло, что узор сохраняется нетронутым навсегда.
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Георгий Мазуркевич