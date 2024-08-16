Зачем нужны черные точки на лобовом стекле автомобиля?

Современное лобовое стекло, как объясняет портал IFLScience — настоящее чудо техники, которое многие воспринимают как должное. Фритты не только маскируют стыки и прячут разводы, но еще и защищают клей от солнечного ультрафиолета — иначе он приходил бы в негодность гораздо быстрее, в результате стекло могло бы просто вывалиться в самый неподходящий момент (а когда вы за рулем, подходящих для такого моментов просто нет).