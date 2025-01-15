Зачем нужно учитывать гликемический индекс продуктов и что это такое

Однако на вес человека влияет не только ГИ, но и количество съеденного продукта. Чрезмерное употребление «полезных» десертов, даже с низким ГИ, отразится на массе тела. Также есть такие продукты, которые имеют низкий ГИ, но высокую калорийность, поэтому с ними нельзя перебарщивать. Бывает и наоборот. В связи с этим диетологи ввели еще одно понятие — гликемическая нагрузка (ГН). Она важнее для тех, кто придерживается диеты. ГН рассчитывается по следующей формуле: ГИ х количество углеводов ∕ на 100.