Зачем нужна печать о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка

Это можно сделать в подразделениях МВД. В некоторых из них услугу предоставляют по записи — нужно уточнить это заранее по телефону местного отделения. Также печать можно поставить в офисе МФЦ, если там есть сотрудники МВД (это можно выяснить по телефону горячей линии 8 (800) 55−050−30). Стоит отметить, что нужно обращаться в отделение по месту регистрации одного из родителей.