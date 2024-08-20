Зачем нужна печать о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка

Как пишет портал «Объясняем. РФ», без такого штампа детям младше 14 лет не оформят регистрацию. Также он нужен, если родители планируют делать ребенку загранпаспорт или собираются в страны, в которые въезжают по внутренним российским документам — Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию.
Что такое штамп о гражданстве?
До 14 лет главным документом ребенка является свидетельство о рождении. Однако само по себе оно не подтверждает российское гражданство. Поэтому на свидетельстве должен быть соответствующий штамп. Он представляет собой синюю или черную печать размером 6 на 10 сантиметров с полями.
Внутрь печати вписывают:
— сведения о законе, на основании которого ребенку присвоили гражданство РФ;
— наименование органа, который принял решение дать гражданство;
— дату, номер решения и личную подпись сотрудника, который поставил штамп.
Сверху ставят оттиск красной гербовой печати МВД.
Можно ли не ставить штамп?
Печать не обязательно ставить сразу, штрафов за ее отсутствие не предусмотрено. Однако без этой отметки нельзя выполнить некоторые действия. Так, без печати не получится поставить ребенка на регистрационный учет по месту жительства (и снять тоже), получить маткапитал, оформить российский либо заграничный паспорт ребенка. Также нельзя будет выехать за границу, если нужно поехать с ним в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
Когда можно выехать за границу без штампа:
— если ребенок старше 14 лет;- если у него есть загранпаспорт;
— если он вписан в загранпаспорт родителей при условии, что это документ старого поколения, который действует 5 лет (причем запись должна быть заверена подписью должностного лица и печатью отдела миграции МВД);
— если ребенок вписан российский паспорт родителей (тоже должна стоять подпись должностного лица и печать отдела миграции МВД).
Где поставить печать?
Это можно сделать в подразделениях МВД. В некоторых из них услугу предоставляют по записи — нужно уточнить это заранее по телефону местного отделения. Также печать можно поставить в офисе МФЦ, если там есть сотрудники МВД (это можно выяснить по телефону горячей линии 8 (800) 55−050−30). Стоит отметить, что нужно обращаться в отделение по месту регистрации одного из родителей.
Если вы только получаете свидетельство о рождении ребенка в МФЦ, можно уточнить сразу, где поставить штамп. Возможно, удастся сделать это на месте. Поставить печать можно бесплатно прямо в день обращения.
Потребуются следующие документы:
— паспорта родителей или опекунов;
— свидетельство о рождении ребенка и его нотариально заверенный перевод, если оригинал выдан за рубежом на иностранном языке;
— документ, подтверждающий права законного представителя ребенка, — если заявление подает опекун, усыновитель или попечитель.
Также могут потребоваться форма № 8 (она подтверждает регистрацию ребенка по месту жительства) и копии всех перечисленных документов.
К слову о паспортах. В них иногда встречаются опечатки. При этом убытки должен возместить причинитель такого вреда.
Айгуль Сабитова