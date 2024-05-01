Зачем нужен витамин К

Витамин K имеет две естественные формы: K1 (филлохинон) и K2 (менакинон). В организме К1 может перетекать в К2, и наоборот. K1 содержится в зеленых овощах (шпинат, капуста, листовая зелень), а также в некоторых растительных маслах. Витамин К2 наш организм вырабатывает самостоятельно — он синтезируется бактериями в кишечнике. Также эта форма витамина присутствует в продуктах животного происхождения: мясе, яйцах и молочных продуктах.