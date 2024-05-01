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Зачем нужен витамин К

Витамин К выполняет важнейшие задачи в работе разных систем организма.

Источник: Freepik

Витамин К относится к числу самых редко упоминаемых. Между тем этот нутриент играет важную роль в человеческом организме.

Что собой представляет витамин К?

Витамин K — это жирорастворимый витамин, состоящий из кольца нафтохинона и алифатической боковой цепи. Как структурное соединение имеет следующую формулу: C31H46O2.

Витамин K имеет две естественные формы: K1 (филлохинон) и K2 (менакинон). В организме К1 может перетекать в К2, и наоборот. K1 содержится в зеленых овощах (шпинат, капуста, листовая зелень), а также в некоторых растительных маслах. Витамин К2 наш организм вырабатывает самостоятельно — он синтезируется бактериями в кишечнике. Также эта форма витамина присутствует в продуктах животного происхождения: мясе, яйцах и молочных продуктах.

Согласно рекомендации Роспотребнадзора, суточная доза витамина К для взрослых составляет 120 мкг.

Какие функции выполняет витамин К?

Для здоровья человека важны обе формы витамина К. Они выступают посредниками при взаимодействии кальция с витаминами D2 и D3 (эргокальциферолом и холекальциферолом), влияют на перенос и правильное распределение кальция в костной и соединительной тканях, головном мозге, сердце и печени. Дефицит витамина может провоцировать развитие остеопороза и других проблем с костями.

Также витамин К стимулирует выработку белка протромбина, который необходим для свертываемости крови. Нутриент влияет на образование сгустка, «заклеивающего» рану, а его недостаток может приводить к повышенному риску кровотечения.

Кроме того, витамин K благоприятно влияет на здоровье сердца. Он предотвращает отложение кальция в артериях, что является профилактикой атеросклероза.

Помимо этого, витамин К выполняет в организме следующие задачи:

  • участвует в образовании транспортных белков, которые переносят питательные вещества между тканями и органами;
  • поддерживает уровень сахара;
  • участвует в анаэробном дыхании в случае кислородного голодания;
  • блокирует влияние токсинов, разрушающих клетки печени;
  • поддерживает работу почек, предотвращает образование камней;
  • играет роль естественного обезболивающего при мышечных спазмах, сокращении матки.

Витамин К также прописывают беременным женщинам для профилактики кровотечений, правильного формирования костной и мышечной тканей у ребенка, для восстановления сил и энергии.

Несмотря на пользу витамина К для организма, его чрезмерное потребление с БАДами или лекарственными препаратами опасно для здоровья. Переизбыток нутриента повышает вязкость крови и увеличивает риск образования тромбов, а также отложения кальция на стенках сосудов, что опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности — атеросклерозом.