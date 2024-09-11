Зачем нужен СНИЛС ребенку до 14 лет?

После 15 июля 2020 года номер новорожденного автоматически присылают матери в личный кабинет портала «Госуслуг» в течение пяти дней после того, как на ребенка получат свидетельство о рождении. Если ребенку в более старшем возрасте нужно узнать свой номер, ему нужно обратиться в отделение Социального Фонда России или в МФЦ, взяв с собой паспорт. Пока у ребенка нет своего паспорта, заявление подают родители по своим документам и свидетельству о рождении несовершеннолетнего.