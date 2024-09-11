Зачем нужен СНИЛС ребенку до 14 лет?

СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета. По нему каждого гражданина России идентифицируют в системе социального учета. 11 цифр в номере сохраняются в течение всей жизни, как и номер ИНН, независимо от замены документа или смены персональных данных: имени, фамилии, адреса регистрации и других.
Как ребенку получить СНИЛС?
После 15 июля 2020 года номер новорожденного автоматически присылают матери в личный кабинет портала «Госуслуг» в течение пяти дней после того, как на ребенка получат свидетельство о рождении. Если ребенку в более старшем возрасте нужно узнать свой номер, ему нужно обратиться в отделение Социального Фонда России или в МФЦ, взяв с собой паспорт. Пока у ребенка нет своего паспорта, заявление подают родители по своим документам и свидетельству о рождении несовершеннолетнего.
Зачем маленькому ребенку СНИЛС?
Регистрация в системе персонифицированного учета позволяет маленькому гражданину получать все социальные блага: от получения страхового полиса ОМС и бесплатной медицинской помощи до устройства в дошкольное учреждение или школу. Детские выплаты и пособия, социальная помощь по государственным программах, материнский капитал, льготное обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, детским питанием — все это ребенок и его родители получают адресно, благодаря СНИЛС.