Зачем на крыльях самолета маленькие желтые крючки?

Когда вы летели в самолете рядом с крылом и смотрели в иллюминатор, вы, возможно, замечали небольшие желтые крючки, прикрепленные к белой поверхности. Вы когда-нибудь задумывались, для чего они нужны?
Чтобы разобраться в этом вопросе, когда вы поднимаетесь на борт воздушного судна, внимательно осмотритесь и обратите внимание на ближайший к вам аварийных выход, находящийся над крылом самолета.
Аварийный выход, который могут открыть пассажиры
На всех коммерческих самолетах есть аварийные выходы над крылом самолета. Пассажир, который сидит рядом с ним, получает инструкции от бортпроводников, что делать в случае чрезвычайной ситуации и как открыть эту дверь.
Когда вы оказываетесь рядом с аварийным выходом, бортпроводник также спрашивает, способны ли вы открыть дверь аварийного выхода.
Когда открывается выход, натягивается веревка
Когда вы открываете выход, дверь оказывается снаружи самолета, чтобы не мешать эвакуации пассажиров. Одновременно с ее открытием растягивается веревка, которая крепится к желтым крючкам на крыле. Она помогает пассажирам при эвакуации и добраться до спасательных плотов при посадке на воду.
Дело в том, что при экстренной посадке на воду крылья самолета становятся мокрыми и скользкими. Чтобы избежать падения в воду, пассажиры должны держаться за эту веревку.
Другая сторона крючка предназначена для крепления спасательного плота к самолету.
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Анна Морозова