Зачем на крыльях самолета маленькие желтые крючки?

Когда вы открываете выход, дверь оказывается снаружи самолета, чтобы не мешать эвакуации пассажиров. Одновременно с ее открытием растягивается веревка, которая крепится к желтым крючкам на крыле. Она помогает пассажирам при эвакуации и добраться до спасательных плотов при посадке на воду.