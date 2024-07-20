Зачем мужчины отращивают бороды

Бороды много лет остаются в моде — благодаря хипстерам, экологической повестке и пандемии коронавируса, когда все мужчины остались дома и задались вопросом, а зачем им вообще нужно бриться? Но, кроме эстетической составляющей, есть и другие причины — ученые выяснили, какие именно.
Есть несколько причин, почему мужчины отращивают бороды. Первая — биологическая: бороды растут у мужчин гораздо активнее, чем у женщин, и могут использоваться как вторичный половой признак. Другая — статусная: в иерархических сообществах мужчины таким образом подчеркивали свой высокий статус, возраст или положение.
Но в современном обществе, где половые признаки и социальный статус давно подчеркиваются иначе, бороды выглядят как обременение: за ними надо ухаживать, часто волосы на лице доставляют неудобства, а практической пользы от растительности на подбородке нет.
Зачем же мужчины продолжают их отращивать? Ученые из Университета Силезии в Польше и Университета Падуи в Италии попробовали найти ответ.
Вот о чем они рассказали порталу IFLScience — бороды разного фасона вызывают у респондентов самый разный отклик.
Опрашиваемые отметили, что мужчины с бородой кажутся более здоровыми и физически сильными, но в то же время дружелюбными и откровенными. С другой стороны, от бородачей ждут более агрессивной и доминантной позиции. С третьей, часть респондентов считает, что борода выражает хорошие отцовские качества.
Гипотеза команды заключалась в том, что мужчины, выращивая бороду как атрибут исключительно мужской внешности, стремились подчеркнуть в себе те качества, которые общество приписывает представителям сильного пола: умение дать отпор, борьбу за статус, поиск полового партнера и защиту детей.
Команда опросила 414 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Участники ответили на вопросы из нескольких групп:
- ухаживание за бородой (ходят ли они в специальные салоны и покупают ли средства по уходу за бородой)
- социальные мотивы (к какому статусу они стремятся, с какой целью ищут партнера, как подбирают друзей и коллектив)
- подчеркивание гендерной роли (насколько большим источником стресса является для них вымышленная ситуация, в которой они не справятся с задачами «настоящего мужчины»: если они не смогут найти себе женщину, или женщина будет зарабатывать больше них, или у них будут проблемы в постели,
и т. д.)
- соревнование между самцами (аналог предыдущего пункта, но в отношении своего пола, то есть насколько стрессовой кажется им ситуация, если они окажутся в обществе более привлекательного, успешного или богатого мужчины, насколько они склонны искать в других мужчинах недостатки, склонны ли проявлять насилие по отношению к женщинам).
В результате команда пришла к выводу, что мужчины с бородой сильнее заинтересованы в длительных стабильных отношениях и больше хотят заботиться о семье, чем мужчины без бороды.
А вот мужчины, которые проявляли больший соревновательный дух по отношению к своему полу, чаще оказывались без бороды. Хотя гендерная идентичность заботит все же бородачей, это не обязательно связано со званием «настоящего мужчины», уверены исследователи.
Мужчины отращивают бороду, чтобы показать, что они ценные и надежные партнеры, союзники и друзья, — к такому финальному выводу пришли авторы исследования. Впрочем, главный мотив у каждого мужчины, вероятно, все-таки свой.
А некоторые и вовсе вместо бороды отращивают волосы — например, подросток с полутораметровой гривой, который попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Георгий Мазуркевич