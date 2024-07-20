Зачем мужчины отращивают бороды

Бороды много лет остаются в моде — благодаря хипстерам, экологической повестке и пандемии коронавируса, когда все мужчины остались дома и задались вопросом, а зачем им вообще нужно бриться? Но, кроме эстетической составляющей, есть и другие причины — ученые выяснили, какие именно.