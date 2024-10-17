Зачем мошенники просят записаться на прием в поликлинику

Мошенники начали звонить и представляться сотрудниками поликлиник. Правозащитник и судья в отставке Владимир Консолев рассказал aif.ru, что цель у подобных действий одна — выяснить персональные данные граждан.
Портал госуслуг, безусловно, существенно облегчает нам жизнь, отметил эксперт. Можно и записаться к врачу и получать услуги ФНС или выписку из ЕГРН. Но вместе с тем там хранится наиболее полный пакет документов граждан, и злоумышленники стараются всеми силами добраться до них.
«Мошенники звонят людям, которые часто обращаются за медицинской помощью, и представляются работниками поликлиник, — пояснил эксперт. — Они говорят, что якобы нужно перенести, уточнить или подтвердить запись, рекомендуют записаться на прием. Чтобы это сделать, человека просят продиктовать персональные данные, сообщить код из SMS и с помощью этих действий получают доступ к личному кабинету на “Госуслугах”. Также звонки поступают и по вопросам замены полиса ОМС или СНИЛС».
А вот уже благодаря данным с портала государственных услуг злоумышленники могут, например, получать на чужое имя микрозаймы. Чтобы избежать такого сценария, помните, что нельзя предоставлять личные данные по телефону никому: ни банку, ни поликлиникам, ни страховым компаниям, ни ЦБ или «следователям», отметил Консолев.