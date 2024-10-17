Зачем мошенники просят записаться на прием в поликлинику

«Мошенники звонят людям, которые часто обращаются за медицинской помощью, и представляются работниками поликлиник, — пояснил эксперт. — Они говорят, что якобы нужно перенести, уточнить или подтвердить запись, рекомендуют записаться на прием. Чтобы это сделать, человека просят продиктовать персональные данные, сообщить код из SMS и с помощью этих действий получают доступ к личному кабинету на “Госуслугах”. Также звонки поступают и по вопросам замены полиса ОМС или СНИЛС».