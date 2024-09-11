Зачем людям нужны мочки ушей?

Человеческие уши — сложнейший орган, который непрерывно помогает нам в жизни. Сложная структура ушной раковины помогает нам улавливать звуковые волны и преобразовывать их в осмысленный поток самой разной полезной информации: речь собеседника, свист чайника, шум за окном, музыка.
Такое сложное устройство — результат миллионов лет эволюции, в ходе которых этот орган, как и другие, непрерывно развивался, усложнялся и совершенствовался, отбрасывая лишнее и оттачивая нужное. Но если это так, зачем тогда нужна мочка уха? Портал Popular Science попросил биологов дать ответ.
Как устроены уши
Уши улавливают звук из внешнего мира с помощью хрящевых наростов, выступающих из головы. Звуковые волны направляются через слуховой канал к барабанной перепонке, а затем в ряд крошечных косточек среднего уха и лабиринт, называемый улиткой, который передает нервные импульсы в мозг. Уши млекопитающих устроены сложнее всего — у рептилий, к примеру, всего одна косточка, а еще только у млекопитающих есть внешние наросты, которые помогают улавливать больше звуков.
Уши у разных видов животных устроены по-разному, потому что справляются с разными задачами. Например, как объясняет доцент кафедры анатомии в Школе медицины Западно-Атлантического университета на Багамах Марк Коулман, у кенгуру очень развито среднее ухо (пространство сразу за барабанной перепонкой), что помогает им лучше улавливать низкочастотные звуки и слышать гремучих змей.
А еще человеческие уши, хоть и похожи на уши шимпанзе, настроены по-другому: шимпанзе лучше слышат звуки в нижнем и верхнем диапазоне, в то время как люди — в среднем (между 1000 и 4000 Гц).
Даже сложное устройство ушных раковин не случайно и разнится у видов в зависимости от задачи: например, у летучих мышей рельеф уха еще сложнее, поскольку они пытаются расслышать насекомых в темноте. Каждая деталь в ушах зачем-то нужна.
Зачем же нужны мочки?
Мягкая ткань в нижней части ушей — совсем недавний продукт эволюции. Как объясняет Коулман, она присутствует только у людей, шимпанзе и горилл — и биологи пока так и не определили какую-то конкретную версию того, какую роль мочка играет в ухе (кроме возможности носить сережки, но об этом эволюция вряд ли догадывалась).
Одна из версий такая: в ухе очень много кровеносных сосудов, и мягкая ткань помогает с терморегуляцией. Другие ученые считают, что мочка вообще напрямую не связана с ушами, и это просто еще одна эрогенная зона, которая должна выполнять социальную функцию. Впрочем, и то, и другое — догадки.
Еще один интересный аспект мочек уха — это единственная часть органа, которая существенно меняется от человека к человеку. Форма и размер мочки уха наследуется от родителей и может быть совсем разной — по сравнению, например, со строением внутреннего уха, которое у разных людей практически идентично.
Бриджет Алекс, палеоантрополог из Гарвардского университета, считает, что объяснение может быть изящнее. Мочки уха могут оказаться подтверждением того, что эволюция не всегда связана с адаптацией, и некоторые черты тела сохранились или развились просто потому, что им «повезло» — ведь эволюция это статистический отбор, и в ней есть элемент случайности.
Кроме того, существует такое понятие как антревольт. Оно означает те части живых организмов, которые развились не сами по себе, а как следствие развития других частей. В данном случае, например, ушные хрящи могли постепенно разрастаться и выпирать наружу в ходе многих поколений, а часть мягких тканей случайно зацепило вместе с хрящом.
То же касается, например, и способности двигать ушами: у людей сохранились мышцы, которые за это отвечают, но они совершенно не развиты и способны произвести разве что комический эффект — в то время как для кошек и многих хищников движение ушами очень полезно и помогает лучше обнаруживать добычу.
Ранее рассказывали, как высокий рост связан со здоровьем человека.