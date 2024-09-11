Зачем людям нужны мочки ушей?

Уши улавливают звук из внешнего мира с помощью хрящевых наростов, выступающих из головы. Звуковые волны направляются через слуховой канал к барабанной перепонке, а затем в ряд крошечных косточек среднего уха и лабиринт, называемый улиткой, который передает нервные импульсы в мозг. Уши млекопитающих устроены сложнее всего — у рептилий, к примеру, всего одна косточка, а еще только у млекопитающих есть внешние наросты, которые помогают улавливать больше звуков.