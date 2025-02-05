Зачем лось сбрасывает рога?

Лоси — величественные животные, известные размахом своих рогов, достигающим более полутора метров в ширину. Многие восхищаются их зрелищными поединками за расположение самки, однако мало кто знает, почему эти гиганты животного мира каждый год сбрасывают рога.
Пока рога лося растут, они покрыты волокнистой кожей, через которую проходят нервы и кровеносные сосуды. В это время отростки чрезвычайно чувствительны, однако в конце лета они окостеневают. Кожа на рогах высыхает и сползает. Для того, чтобы побыстрее от нее избавиться, лоси трутся рогами о стволы деревьев. Кстати, бороздки на рогах животных — не что иное, как следы кровеносных сосудов.
С каждым годом вновь выросшие рога становятся больше и мощнее. По ним специалисты могут определить даже возраст животного. У лосей-однолеток на голове появляются только маленькие бугорки. А вот на второй год жизни уже отрастают острые рожки, по форме напоминающие шило. Поэтому двухлетних лосей так и называют — «шильники». Далее с течением жизни на рогах животных появляется все больше отростков.
Помимо возраста по состоянию рогов зоологи могут определить, насколько лось здоров и хорошо ли питается. При этом у пожилых животных с возрастом рога становятся все менее и менее раскидистыми.
Кстати, ученые утверждают, что рога напрямую связаны с чутким слухом лосей. Этот удивительный костяной головной убор собирает звук в области больших ушей животного, что повышает слух на 15−20%. Это особенно важно в период гона, который у лосей начинается осенью. Самцу важно услышать брачный зов лосихи и найти ее до того, как это сделает соперник.
Зоолог Валентин Волков рассказал aif.ru, что большие ветвистые рога являются своеобразным сигналом для самки, так как свидетельствуют о здоровье и хороших генах животного. «Конечно, лоси используют рога и во время ритуальных брачных поединков с соперником. У кого рога больше, тот, как правило, выходит победителем из схватки и получает расположение дамы», — отметил специалист.
По его словам, сбрасывание рогов лосями — естественный процесс. Вес костяного шлема у них порой достигает 25−30 кг, а зимой требуется значительно больше энергии для того, чтобы добывать пропитание в лесу и поддерживать температуру тела. Такая ноша в холодный период года по-настоящему тянет. «Для защиты от хищников лосям рога не нужны, эти животные в основном используют мощные ноги. Один меткий удар лосиного копыта может убить взрослого волка», — отметил зоолог.