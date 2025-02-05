Зачем лось сбрасывает рога?

Пока рога лося растут, они покрыты волокнистой кожей, через которую проходят нервы и кровеносные сосуды. В это время отростки чрезвычайно чувствительны, однако в конце лета они окостеневают. Кожа на рогах высыхает и сползает. Для того, чтобы побыстрее от нее избавиться, лоси трутся рогами о стволы деревьев. Кстати, бороздки на рогах животных — не что иное, как следы кровеносных сосудов.