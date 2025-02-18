Зачем кошке такой шершавый язык. Видеоразбор

Вы удивитесь, сколько полезных функций он выполняет. Прежде всего шершавый язык — это «щетка» для чистки шерсти. Язык кошек покрыт крошечными крючками, называемыми папиллами. Они помогают ухаживать за шерстью, вычесывая грязь и даже паразитов. Однако есть существенный недостаток: из-за этих «шипков» кошке сложно выплюнуть несъедобные предметы, поэтому хозяевам стоит следить, чтобы их питомец не проглотил что-нибудь вроде нитки или ленточки. О других необычных функциях шершавого языка рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.