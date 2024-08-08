Зачем китайские студенты, испытывающие стресс, притворяются птицами

В социальных сетях появился новый тренд среди китайских студентов: чтобы избежать давления повседневной жизни, учебы, работы и неопределенного экономического будущего, они притворяются птицами. По словам молодых людей, таким образом они могут выражать «врожденное стремление человека к свободе», не беспокоясь при этом о ежедневных проблемах.
Я думаю, что наши пернатые друзья не так уж обеспокоены замедлением экономического роста в Китае, высокой стоимостью жизни и растущей безработицей среди молодежи. Или, кажется, экзаменами. Хватит учиться, стань птицей!
Чтобы почувствовать себя в роли, студенты копируют повадки пернатых, чирикают и даже забираются повыше — на деревья и электрические столбы. Профессор Сян Бяо, эксперт по китайскому обществу, считает, что причина такого поведения вызвана тем, что многие молодые люди в Китае разочарованы жизнью. До вступления во взрослую жизнь у них, вероятно, были очень высокие ожидания относительно самих себя, Китая и мира в целом. А потом, когда они закончили колледж, им пришлось столкнуться с экономическим спадом, пандемией и пугающими вопросами мировой политики.
Птицы смогут свободно и бесцельно летать в небе.
Но, кажется, быть птицами нравится не только студентам. Ранее в Бельгии прошел чемпионат по подражанию крикам чаек.
Кристина Корчанова