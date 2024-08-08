Зачем китайские студенты, испытывающие стресс, притворяются птицами

Чтобы почувствовать себя в роли, студенты копируют повадки пернатых, чирикают и даже забираются повыше — на деревья и электрические столбы. Профессор Сян Бяо, эксперт по китайскому обществу, считает, что причина такого поведения вызвана тем, что многие молодые люди в Китае разочарованы жизнью. До вступления во взрослую жизнь у них, вероятно, были очень высокие ожидания относительно самих себя, Китая и мира в целом. А потом, когда они закончили колледж, им пришлось столкнуться с экономическим спадом, пандемией и пугающими вопросами мировой политики.