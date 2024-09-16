Зачем каждому человеку нужна математика?

В 1890 году Джузеппе Пеано открыл заполняющую пространство кривую — непрерывная кривая, целиком заполняющая некоторый квадрат, то есть проходящая через все его точки. И он так же, как и Эйлер, вряд ли мог подумать о том, что через сотни лет его находка пригодится для программы доставки еды Meals on Wheels.