Зачем идти в театр, если любишь кино: ответили актеры

Идея о создании Дня Театра возникла у президента финского центра Международного института театра (МИТ) Арви Кивимаа в 1961 году на 9-м Всемирном конгрессе организации в Вене. Впервые его отметили через год, в 1962-м, тогда автором международного послания был французский писатель и кинорежиссер Жан Кокто.