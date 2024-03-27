Зачем идти в театр, если любишь кино: ответили актеры

Театр — это не просто место, где актеры играют роли. Туда приходят для того, чтобы вдохновиться, поразмышлять, пережить сильные эмоции вместе с любимыми артистами.
Идея о создании Дня Театра возникла у президента финского центра Международного института театра (МИТ) Арви Кивимаа в 1961 году на 9-м Всемирном конгрессе организации в Вене. Впервые его отметили через год, в 1962-м, тогда автором международного послания был французский писатель и кинорежиссер Жан Кокто.
Российские деятели культуры четыре раза становились авторами ежегодного послания: композитор Дмитрий Шостакович — в 1970-м, артисты Михаил Царёв и Кирилл Лавров — в 1984-м и 1990-м, режиссер Анатолий Васильев — в 2016 году.
В День театра VK Гид узнал у актеров кино, советуют ли они зрителям ходить в театр. Своим мнением поделились Дмитрий Чеботарев, Кирилл Зайцев, Андрей Мартынов, Мила Ершова, Андрей Гальченко, Мария Лапшина и Юлия Хлынина.