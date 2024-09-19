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Зачем и как теперь маркируют одежду

Маркировка представляет собой наклейку со специальным кодом, которую наносят на сам товар или на упаковку, ярлык или этикетку. Эксперты рассказали, как это работает.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщили эксперты портала «Объясняем. РФ», в магазинах и на маркетплейсах больше нельзя продавать одежду без маркировки. Речь об остатках товаров, которые произвели в РФ или ввезли в страну до 1 апреля 2024 года. Тогда власти приняли соответствующее постановление, оно уже вступило в силу.

Зачем нужна маркировка

Маркировку можно отсканировать с помощью приложения системы «Честный знак» и получить всю информацию о вещи: кто и где ее изготовил, состав, как она попала в магазин. Благодаря этому на рынке становится меньше контрафакта.

Первая волна

Маркировать одежду начали в 2021 году. Тогда это стало обязательным для вязаных женских и детских блузок, блузонов и батников; пальто, плащей, курток, накидок, ветровок и тренчкотов; одежды из натуральной и композитной кожи; вязаных полотен, в том числе из искусственного меха; производственной, рабочей и профессиональной одежды, включая верхнюю.

Вторая волна

С 1 апреля этого года в список включили одежду из искусственного меха — кроме перчаток, рукавиц, митенок и головных уборов; пальто, куртки, плащи, анораки, ветровки, штормовки; костюмы, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны, бриджи и шорты, платья, юбки, юбки-брюки; женские и детские блузки, блузоны, батники из текстиля — кроме вязаных и трикотажных; мужские рубашки; вязаные или трикотажные спортивные и лыжные костюмы; шали, шарфы, вуали, галстуки, шейные платки — кроме трикотажных или вязаных; верхнюю одежда из фетра или нетканых материалов, из текстиля с пропиткой или покрытием; вязаные и трикотажные джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты.

Как поступят с немаркированным товаром

Остатки одежды без маркировки могут лежать на складах до 1 октября 2024 года. Потом, до 1 ноября этого года, их нужно будет вывезти и промаркировать. Это должны сделать все участники рынка: и производители, и импортеры, и продавцы.

Как наказывают за отсутствие маркировки

Нарушителей будут штрафовать. Должностных лиц ждут штрафы от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией немаркированных вещей, юридических лиц — от 50 тысяч рублей до 100 000 тысяч рублей.

Также в стране ввели маркировку консервов. Благодаря этому покупателям не придется гадать, качественный ли перед ними продукт. Постепенно маркировка консервов станет обязательной.