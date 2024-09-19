Зачем и как теперь маркируют одежду

Как сообщили эксперты портала «Объясняем. РФ», в магазинах и на маркетплейсах больше нельзя продавать одежду без маркировки. Речь об остатках товаров, которые произвели в РФ или ввезли в страну до 1 апреля 2024 года. Тогда власти приняли соответствующее постановление, оно уже вступило в силу.
Зачем нужна маркировка
Маркировку можно отсканировать с помощью приложения системы «Честный знак» и получить всю информацию о вещи: кто и где ее изготовил, состав, как она попала в магазин. Благодаря этому на рынке становится меньше контрафакта.
Первая волна
Маркировать одежду начали в 2021 году. Тогда это стало обязательным для вязаных женских и детских блузок, блузонов и батников; пальто, плащей, курток, накидок, ветровок и тренчкотов; одежды из натуральной и композитной кожи; вязаных полотен, в том числе из искусственного меха; производственной, рабочей и профессиональной одежды, включая верхнюю.
Вторая волна
С 1 апреля этого года в список включили одежду из искусственного меха — кроме перчаток, рукавиц, митенок и головных уборов; пальто, куртки, плащи, анораки, ветровки, штормовки; костюмы, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны, бриджи и шорты, платья, юбки, юбки-брюки; женские и детские блузки, блузоны, батники из текстиля — кроме вязаных и трикотажных; мужские рубашки; вязаные или трикотажные спортивные и лыжные костюмы; шали, шарфы, вуали, галстуки, шейные платки — кроме трикотажных или вязаных; верхнюю одежда из фетра или нетканых материалов, из текстиля с пропиткой или покрытием; вязаные и трикотажные джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты.
Как поступят с немаркированным товаром
Остатки одежды без маркировки могут лежать на складах до 1 октября 2024 года. Потом, до 1 ноября этого года, их нужно будет вывезти и промаркировать. Это должны сделать все участники рынка: и производители, и импортеры, и продавцы.
Как наказывают за отсутствие маркировки
Нарушителей будут штрафовать. Должностных лиц ждут штрафы от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией немаркированных вещей, юридических лиц — от 50 тысяч рублей до 100 000 тысяч рублей.
Также в стране ввели маркировку консервов. Благодаря этому покупателям не придется гадать, качественный ли перед ними продукт. Постепенно маркировка консервов станет обязательной.