Зачем и как теперь маркируют одежду

С 1 апреля этого года в список включили одежду из искусственного меха — кроме перчаток, рукавиц, митенок и головных уборов; пальто, куртки, плащи, анораки, ветровки, штормовки; костюмы, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны, бриджи и шорты, платья, юбки, юбки-брюки; женские и детские блузки, блузоны, батники из текстиля — кроме вязаных и трикотажных; мужские рубашки; вязаные или трикотажные спортивные и лыжные костюмы; шали, шарфы, вуали, галстуки, шейные платки — кроме трикотажных или вязаных; верхнюю одежда из фетра или нетканых материалов, из текстиля с пропиткой или покрытием; вязаные и трикотажные джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты.