Зачем художники рисуют еду

Из современных авторов Анна предлагает вспомнить Уэйна Тибо, скончавшегося в Калифорнии три года назад, а при жизни воспевавшего в своих полотнах торты, пироги, мороженое и другую аккуратно выстроившуюся в ряд пищу. Сам художник полагал, что из-за увлечения простыми натюрмортами его не станут принимать всерьез, но сейчас полотна Тибо есть во многих музеях, а сам он считается классиком американской живописи.