Зачем художники рисуют еду

Натюрморт — один из основных жанров в изобразительном искусстве. Один или несколько предметов, сгрудившихся на полу, столе или подоконнике — классический сюжет, который рисуют все ученики художественных школ (шары, конусы, яблоки, ткани) и великие мастера самых разных эпох (ломящиеся от снеди столы Франса Снейдерса, жмущиеся друг к другу кучки яблок Поля Сезанна, стоические коричневые бутылки Джорджо Моранди и многие другие).
Всегда ли так было и почему художников, которые закончили учиться, все равно занимают предметы на столе, рассказала редактор издания Atlas Obscura Анна Юбанк. Как жанр натюрморт берет начало в эпоху Ренессанса: до этого живопись носила почти исключительно религиозный характер, и картина уж точно не могла быть посвящена такому низменному предмету, как овощи, фрукты или предметы быта.
В то же время такие картины имеют ценность сразу на нескольких уровнях: во-первых, предметы позволяют легко зашифровать символическое послание, а во-вторых, на них просто приятно смотреть. Фрукты и дичь могут говорить о мимолетности жизни, а могут таить и более сложные смыслы.
К себе на кухню, к примеру, автор статьи решила повесить копии двух «Натюрмортов с тортом» кисти Рафаэля Пила, художника начала XIX века. Часто такие картины как раз и украшали столовые: еда на столе, еда на полотнах.
Конечно, в столовых не обязательно вешали еду: даже знаменитая «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи долгие годы украшала монастырскую трапезную, а Гойя создал «Сатурна, пожирающего своих детей» на стене своей столовой (интересно, как он там завтракал).
Куда более доброжелательный вариант украшения кухни — «Купчиха за чем» Бориса Кустодиева, где доброжелательная женщина сидит за столом, на котором находятся чайный сервиз, выпечка, фрукты и крупный арбуз, а сбоку к женщине прильнул заискивающий кот.
Из современных авторов Анна предлагает вспомнить Уэйна Тибо, скончавшегося в Калифорнии три года назад, а при жизни воспевавшего в своих полотнах торты, пироги, мороженое и другую аккуратно выстроившуюся в ряд пищу. Сам художник полагал, что из-за увлечения простыми натюрмортами его не станут принимать всерьез, но сейчас полотна Тибо есть во многих музеях, а сам он считается классиком американской живописи.
Конечно, позволить себе украсить столовую или кухню оригинальной работой большого художника могут очень немногие, но всегда можно обратиться к репринтам, репликам или поискать что-нибудь попроще в локальной художественной галерее — Анна советует так и поступить.
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