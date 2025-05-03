Зачем Дональд Трамп отнимает у России победу в ВОВ

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы эксцентричный американский лидер Дональд Трамп заявил, что именно США выиграли Вторую мировую войну, и «никто даже не приблизился по силе, храбрости и военному мастерству» к американцам. Кроме того, он сказал, что намерен утвердить 8 мая в качестве официального праздника дня Победы. Разумеется, эти заявления вызвали шквал обсуждений как в России, так и за рубежом. Но что же кроется за заявлениями президента Трампа, и какие цели он преследовал, делая такие громкие публичные высказывания?
В своей соцсети Трамп написал: «Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — днем Победы в Первой мировой. Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!».
Чей вклад больше?
Пока неясно, будут ли эти изменения официально закреплены через исполнительные указы или законодательные акты. Однако они уже вызвали дебаты о национальной памяти и роли США в мировой истории. К слову, многие оппоненты Трампа, даже в США, вспомнили, что сам он избежал службы в армии во время войны во Вьетнаме в 1960-е — благодаря связам отца. Тот, якобы, имел знакомого ортопеда, поставившего его сыну фальшивый медицинский диагноз.
Но, так или иначе, накануне 9 мая Трамп задал вектор дискуссии. Конечно, с научно-исторической точки зрения, исчерпывающие оценки вкладу союзников в победу над нацизмом в Европе давно даны. СССР заплатил огромную цену за победу в войне. Известно, что именно наши войска уничтожили до 80% вермахта в сухопутных боях, особенно в Сталинградской, Курской и Берлинской операциях. Несопоставимы и жертвы, которые понес Советский Союз: почти 27 миллионов погибших, включая гражданских — женщин, детей, стариков, умерших в чудовищных страданиях от голода, нужды, бомбежек, в плену, концлагерях
Потери США же — около полумиллиона, при этом практически все — военнослужащие. При этом США не «переживали» боевые действия на своей территории, эта война была для них чем-то удаленным, оторванным от ежедневной бытовой рутины.
При этом, конечно, важно отметить, что все союзники по антигитлеровской коалиции вносили свой вклад в борьбу с нацизмом. В 1944 г. (правда, когда СССР уже «подрубил» мощь вермахта под Курском и Сталинградом) Франция, Британия и США открыли Второй фронт в Нормандии. Кроме того, США поддерживали союзников экономически и технологически, что позволило СССР и другим странам продолжать борьбу. США по ленд-лизу поставляли СССР технику, продовольствие и стратегические материалы, поддерживая военный потенциал страны. Кроме того, американцы вели основные бои против Японии в Тихом океане.
Образ будущего для Америки
Так зачем же Трампу пересматривать уже, казалось бы, давно известные факты? Он не изобрёл новую дату — 8 мая традиционно считается Днём Победы в США и странах Запада — ведь капитуляция Германии была подписана 8 мая около 23.00 по берлинскому времени, а в Москве из-за разницы в часовых поясах было уже 9-е. При этом акцент, который он сделал на образе США как главного победителя, стал политическим и идеологическим шагом.
Дело в том что Трамп последовательно продвигает идею «сделать Америку снова великой». И в этом смысле, конечно, он ретроспективно рассматривает эпоху Второй мировой как героическое время для США, время подвигов, которое привело страну к победе. К слову, в Западной Европе этот нарратив не вызывает никакого отторжения: там как раз полагают, что именно США дали Европе подлинную свободу, в отличие от СССР, который принес с собой «новую несвободу — социалистические режимы». США же изображаются как сила, вставшая против тоталитаризма ради защиты демократии.
При этом в трамповской интерпретации роли американского превосходства по сути нет ничего нового. Эта идея формировалась в элитах США с момента образования этой страны. Идея мессианства, исключительности — это то, что с самых первых лет легло в основу американской идентичности. И апелляция Дональда Трампа к Победе — это еще один штрих в этой картине мира.
Кстати, до этого в США не было единого праздника Победы, как в России. Теперь же Трамп решил монополизировать этот дискурс, очевидно желая извлечь из него политические дивиденды. При этом интересно отметить: в СМИ прошла информация о том, что на предстоящем Параде Победы в Москве может появиться «высокопоставленный представитель» из США. Но, как бы то ни было, нашу правду о войне он переписать не сможет.