Зачем Дональд Трамп отнимает у России победу в ВОВ

В своей соцсети Трамп написал: «Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — днем Победы в Первой мировой. Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!».