Зачем делать селфи, когда ложишься спать

Также британский эксперт-сомнолог Мартин Сили советует использовать селфи в постели не только как способ расслабиться, но и как инструмент для корректировки позы сна. Он рекомендует: «Посмотрите на селфи и проведите воображаемую линию по лицу и туловищу — она должна быть прямой. Если это не так, возможно, ваша подушка вам не подходит по размеру, что, скорее всего, повлияет на качество вашего сна».