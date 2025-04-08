Зачем делать селфи, когда ложишься спать

Кто-то делает его ради развлечения, кто-то — чтобы запечатлеть момент. Но эксперты утверждают, что этот ритуал может способствовать улучшению качества сна.
Почему селфи перед сном может помочь уснуть?
Обычно специалисты советуют не пользоваться гаджетами перед сном, чтобы избежать воздействия голубого света, подавляющего выработку мелатонина — гормона сна. Однако смартфон перед сном не всегда вреден. Например, селфи в постели может выполнять несколько полезных функций.
Стабильные вечерние привычки помогают организму подготовиться ко сну. Если каждый вечер перед сном делать селфи, мозг начнет ассоциировать этот процесс с отдыхом, создавая своеобразный сигнал ко сну.
Также британский эксперт-сомнолог Мартин Сили советует использовать селфи в постели не только как способ расслабиться, но и как инструмент для корректировки позы сна. Он рекомендует: «Посмотрите на селфи и проведите воображаемую линию по лицу и туловищу — она должна быть прямой. Если это не так, возможно, ваша подушка вам не подходит по размеру, что, скорее всего, повлияет на качество вашего сна».
Если голова сильно запрокинута вверх, это признак того, что подушка слишком высокая и создает излишнюю нагрузку на шею.
Если голова наклонена вниз — подушка слишком маленькая и не дает достаточной поддержки.
Оптимально, когда позвоночник остается ровным.
У селфи перед сном есть и еще одна функция. Процесс съемки может помочь отвлечься от дневных забот, переключив внимание на приятные мелочи. Если сделать фото в расслабленном состоянии, улыбнуться или вспомнить что-то хорошее за день, это поможет снять напряжение и быстрее заснуть.
Селфи перед сном можно воспринимать как визуальный дневник: зафиксировать свое настроение, отследить изменения в самочувствии, научиться принимать себя в естественном виде. Психологи отмечают, что такие фотографии помогают лучше относиться к себе и повышают уверенность.
Как правильно делать селфи перед сном, чтобы это работало?
Следите за тем, чтобы было потрачено как можно меньше экранного времени. Делайте фото быстро, не отвлекайтесь на просмотр ленты в соцсетях, чтобы избежать возбуждения мозга.
Включите функцию «теплый свет» на телефоне, чтобы снизить влияние голубого света на выработку мелатонина.
Следите за положением головы и тела, чтобы при необходимости скорректировать подушку.