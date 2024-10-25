Зачем дальнобойщикам табличка с именем за лобовым стеклом

Есть мнение, что формат именной таблички полностью совпадает по размерам с номерным знаком. Если основной номер покрыт грязью или не читаем по другим причинам, камера в процессе поиска «зацепиться» за похожие очертания и символы, но не сможет их считать. Это объяснение опровергают в открытых источниках, утверждая, что камеру не обманешь и выше уровня, где должен быть госзнак она не «стреляет».