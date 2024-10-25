Зачем дальнобойщикам табличка с именем за лобовым стеклом

Водители грузовых автомобилей, которые занимаются перевозками на дальние расстояния, известные тягой к украшению салона и лобового стекла. Снаружи можно разглядеть плакаты, вымпелы, патриотичные наклейки, мягкие игрушки-талисманы и таблички с именами. Есть несколько версий, зачем дальнобойщики выставляют свое имя на всеобщее обозрение, — о них читайте в справке aif.ru.
Для чего дальнобойщики ставят табличку с именем?
Однозначный ответ на этот вопрос знают только водители большегрузов. В народе есть несколько версий — от избегания штрафов до оповещения сотрудников ГИБДД.
Обманка для камер видеофиксации
Есть мнение, что формат именной таблички полностью совпадает по размерам с номерным знаком. Если основной номер покрыт грязью или не читаем по другим причинам, камера в процессе поиска «зацепиться» за похожие очертания и символы, но не сможет их считать. Это объяснение опровергают в открытых источниках, утверждая, что камеру не обманешь и выше уровня, где должен быть госзнак она не «стреляет».
Помощь в коммуникации с другими водителями
Путь дальнобойщиков пролегает и по дорогам, где не работает ни один сотовый оператор, поэтому рация — верное средство общения между водителями. С помощью радиосвязи они сообщают друг другу об авариях, погодных условиях, чрезвычайных ситуациях. Таблички на лобовом помогают связаться с нужным человеком — их проще разглядеть, чем номера на скорости. Правда разных «Серег» и «Диманов» по пути может встретиться множество — непонятно, как их различить на радиоволне.
Безопасность в ночное время
Останавливаясь на ночевку на неохраняемых стоянках, дальнобойщик рискует быть ограбленным, а порой и убитым. Злоумышленники выманивают водителей из кабины, зовя их по имени. На табличке можно написать чужое имя — тогда сразу будет понятно, что за дверью незнакомцы и выходить к ним не стоит.